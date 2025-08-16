https://ria.ru/20250816/ukraina-2035771393.html
Мелони заявила о появлении проблеска надежды для обсуждения мира на Украине
Мелони заявила о появлении проблеска надежды для обсуждения мира на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Мелони заявила о появлении проблеска надежды для обсуждения мира на Украине
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске дала проблеск надежды для мира на Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджа... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T12:52:00+03:00
2025-08-16T12:52:00+03:00
2025-08-16T14:09:00+03:00
украина
италия
встреча путина и трампа на аляске
в мире
владимир путин
дональд трамп
россия
джорджа мелони
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008960084_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_d91c146f4d30b47212f28cc04ee8d736.jpg
РИМ, 16 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске дала проблеск надежды для мира на Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелани."Наконец-то появляется проблеск надежды на мирные переговоры на Украине. Италия вносит свой вклад вместе со своими западными союзниками", - сказала Мелони.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
украина
италия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008960084_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8d8082b4a2b6a3be51a304bc0778d77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, италия, встреча путина и трампа на аляске, в мире, владимир путин, дональд трамп, россия, джорджа мелони
Украина, Италия, Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, Джорджа Мелони
Мелони заявила о появлении проблеска надежды для обсуждения мира на Украине
Мелони: встреча на Аляске дала проблеск надежды для обсуждения мира на Украине