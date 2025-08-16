Рейтинг@Mail.ru
Мелони заявила о появлении проблеска надежды для обсуждения мира на Украине
12:52 16.08.2025 (обновлено: 14:09 16.08.2025)
Мелони заявила о появлении проблеска надежды для обсуждения мира на Украине
Мелони заявила о появлении проблеска надежды для обсуждения мира на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Мелони заявила о появлении проблеска надежды для обсуждения мира на Украине
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске дала проблеск надежды для мира на Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджа... РИА Новости, 16.08.2025
РИМ, 16 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске дала проблеск надежды для мира на Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелани."Наконец-то появляется проблеск надежды на мирные переговоры на Украине. Италия вносит свой вклад вместе со своими западными союзниками", - сказала Мелони.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Мелони заявила о появлении проблеска надежды для обсуждения мира на Украине

Мелони: встреча на Аляске дала проблеск надежды для обсуждения мира на Украине

РИМ, 16 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске дала проблеск надежды для мира на Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелани.
"Наконец-то появляется проблеск надежды на мирные переговоры на Украине. Италия вносит свой вклад вместе со своими западными союзниками", - сказала Мелони.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
