Мелони заявила о появлении проблеска надежды для обсуждения мира на Украине

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске дала проблеск надежды для мира на Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджа... РИА Новости, 16.08.2025

РИМ, 16 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске дала проблеск надежды для мира на Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелани."Наконец-то появляется проблеск надежды на мирные переговоры на Украине. Италия вносит свой вклад вместе со своими западными союзниками", - сказала Мелони.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

