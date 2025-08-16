Рейтинг@Mail.ru
Медведев: Путин изложил Трампу условия по завершению конфликта на Украине
09:57 16.08.2025 (обновлено: 10:13 16.08.2025)
Медведев: Путин изложил Трампу условия по завершению конфликта на Украине
Медведев: Путин изложил Трампу условия по завершению конфликта на Украине
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично и подробно изложил президенту США Дональду Трампу условия России по завершению конфликта на Украине, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Президент России лично и подробно изложил президенту США наши условия завершения конфликта на Украине", - написал Медведев в Telegram-канале.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
2025
Медведев: Путин изложил Трампу условия по завершению конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично и подробно изложил президенту США Дональду Трампу условия России по завершению конфликта на Украине, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Президент России лично и подробно изложил президенту США наши условия завершения конфликта на Украине", - написал Медведев в Telegram-канале.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
