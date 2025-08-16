https://ria.ru/20250816/ukraina-2035752562.html
Медведев: Путин изложил Трампу условия по завершению конфликта на Украине
Медведев: Путин изложил Трампу условия по завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Медведев: Путин изложил Трампу условия по завершению конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин лично и подробно изложил президенту США Дональду Трампу условия России по завершению конфликта на Украине, отметил зампред... РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично и подробно изложил президенту США Дональду Трампу условия России по завершению конфликта на Украине, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Президент России лично и подробно изложил президенту США наши условия завершения конфликта на Украине", - написал Медведев в Telegram-канале.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
