16:28 16.08.2025
Турнир по гольфу впервые пройдет в рамках форума "Ростки"
КАЗАНЬ, 16 авг – РИА Новости. Благотворительный турнир по гольфу на кубок раиса (главы) Татарстана впервые пройдет в рамках третьего международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани, сообщает оргкомитет форума.
"Одним из событий культурно-спортивной программы III международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" станет благотворительный турнир по гольфу на кубок раиса Республики Татарстан, который пройдет 17 августа", - говорится в сообщении.
Соревнования примет гольф-клуб "Ак Барс", турнир пройдет на современном 18-луночным поле, спроектированном легендарным архитектором в третьем поколении Питером Харрдином.
Проведение турнира в рамках форума "Ростки" неслучайно: гольф в Китае - стремительно развивающийся и престижный вид спорта. В последние годы китайские гольфисты уверенно заявляют о себе на мировой арене. На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже Китай занял второе место в медальном зачете по гольфу. Популярность гольфа в КНР растет, в Шанхае и на острове Хайнань проводятся турниры по гольфу с участием зарубежных спортсменов.
"Совместный и турнир по гольфу мы будем впервые проводить в рамках форума "Ростки". Это новый жест культурной близости, открытости и взаимного уважения", - отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
Участниками турнира станут руководители и представители предприятий Татарстана, а также впервые - гости форума из Китая. Для участников форума будет организован бесплатный мастер-класс "Гольф-клиника", который даст новичкам шанс попробовать себя в игре и познакомиться с ее основами. Мастер-классы рассчитаны для начинающих вне зависимости от пола и пройдут в формате группового занятия. Собранные средства пойдут на поддержание работы "Семейного дома" в Казани, где бесплатно вместе с родителями живут дети, которые проходят длительное лечение в Детской республиканской клинической больнице.
Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет в Казани 18-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. Ожидается, что в форуме примут участие более 10 тысяч человек из 32 стран, в том числе 11 правительственных делегаций и более 200 компаний из Китая. В программе форума порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. В оргкомитет заявлено более 20 соглашений, которые планируется подписать.
