https://ria.ru/20250816/trump-2035752342.html

Трамп отказался от эскалации давления на Россию, считает Медведев

Трамп отказался от эскалации давления на Россию, считает Медведев - РИА Новости, 16.08.2025

Трамп отказался от эскалации давления на Россию, считает Медведев

Президент США Дональд Трамп отказался от эскалации давления на Россию по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, во всяком случае пока,... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T09:53:00+03:00

2025-08-16T09:53:00+03:00

2025-08-16T10:25:00+03:00

россия

в мире

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035702870_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_316d3c816c2622f66cd0dbeb272342e6.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от эскалации давления на Россию по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, во всяком случае пока, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."По итогам почти что трёхчасового разговора глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию. Во всяком случае пока", - написал он в Telegram-канале.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, в мире, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, дмитрий медведев