Трамп отказался от эскалации давления на Россию, считает Медведев
2025-08-16T09:53:00+03:00
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от эскалации давления на Россию по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, во всяком случае пока, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."По итогам почти что трёхчасового разговора глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию. Во всяком случае пока", - написал он в Telegram-канале.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
