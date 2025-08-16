Рейтинг@Mail.ru
Трамп отказался от эскалации давления на Россию, считает Медведев - РИА Новости, 16.08.2025
09:53 16.08.2025 (обновлено: 10:25 16.08.2025)
Трамп отказался от эскалации давления на Россию, считает Медведев
Трамп отказался от эскалации давления на Россию, считает Медведев - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп отказался от эскалации давления на Россию, считает Медведев
Президент США Дональд Трамп отказался от эскалации давления на Россию по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, во всяком случае пока,... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T09:53:00+03:00
2025-08-16T10:25:00+03:00
россия
в мире
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
дмитрий медведев
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от эскалации давления на Россию по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, во всяком случае пока, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."По итогам почти что трёхчасового разговора глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию. Во всяком случае пока", - написал он в Telegram-канале.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
россия, в мире, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, дмитрий медведев
Россия, В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Дмитрий Медведев
Трамп отказался от эскалации давления на Россию, считает Медведев

Медведев: Трамп отказался от эскалации давления на Россию, во всяком случае пока

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от эскалации давления на Россию по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, во всяком случае пока, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"По итогам почти что трёхчасового разговора глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию. Во всяком случае пока", - написал он в Telegram-канале.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
Россия
В мире
Владимир Путин
Дональд Трамп
Встреча Путина и Трампа на Аляске
Дмитрий Медведев
 
 
