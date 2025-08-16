Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил позицию Трампа по прекращению огня на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
23:50 16.08.2025
Эксперт оценил позицию Трампа по прекращению огня на Украине
Эксперт оценил позицию Трампа по прекращению огня на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Эксперт оценил позицию Трампа по прекращению огня на Украине
Позиция президента США Дональда Трампа по прекращению огня на Украине, высказанная после саммита с РФ на Аляске, - самый важный итог прошедшей встречи, выразил... РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Позиция президента США Дональда Трампа по прекращению огня на Украине, высказанная после саммита с РФ на Аляске, - самый важный итог прошедшей встречи, выразил мнение в беседе с РИА Новости преподаватель международных отношений Гамильтонского колледжа Алан Кафруни. В субботу Трамп заявил о наличии общего согласия, что лучший способ завершить конфликт на Украине - мирное соглашение, а не просто перемирие. "Наверное, самым существенным исходом встречи (президента России Владимира Путина и американского лидера - ред.) было объявление Трампа в (соцсети - ред.) Truth Social о том, что прекращение огня для переговоров больше не требуется", - сказал эксперт. По мнению Кафруни, после ожидаемой в понедельник встречи Владимира Зеленского с главой Белого дома он вполне может отказаться от переговоров, но тогда ни Украина, ни Европа не смогут быть уверены, что США продолжат поддерживать киевский режим. Эксперт подчеркнул, что в случае отказа от переговоров Киев ждут только "еще большие потери". Кроме того, собеседник агентства отметил, что в распоряжении Трампа есть лишь "очень ограниченные рычаги воздействия" на РФ. "Его возможности по оказанию влияния на Россию очень ограничены... Крайне маловероятно, что Китай и Индия существенно сократят импорт нефти в ответ на санкции. Трампу не стоит их испытывать", - подчеркнул Кафруни. В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентного тарифа на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он сказал, что республика должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Тариф вступил в силу 7 августа, при этом 6 августа американский лидер подписал указ о введении дополнительного тарифа в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из РФ. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Позиция президента США Дональда Трампа по прекращению огня на Украине, высказанная после саммита с РФ на Аляске, - самый важный итог прошедшей встречи, выразил мнение в беседе с РИА Новости преподаватель международных отношений Гамильтонского колледжа Алан Кафруни.
В субботу Трамп заявил о наличии общего согласия, что лучший способ завершить конфликт на Украине - мирное соглашение, а не просто перемирие.
Дональд Трамп во время совместной с президентом России Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
СМИ: Трамп хочет провести встречу с Россией и Украиной уже 22 августа
Вчера, 21:56
"Наверное, самым существенным исходом встречи (президента России Владимира Путина и американского лидера - ред.) было объявление Трампа в (соцсети - ред.) Truth Social о том, что прекращение огня для переговоров больше не требуется", - сказал эксперт.
По мнению Кафруни, после ожидаемой в понедельник встречи Владимира Зеленского с главой Белого дома он вполне может отказаться от переговоров, но тогда ни Украина, ни Европа не смогут быть уверены, что США продолжат поддерживать киевский режим. Эксперт подчеркнул, что в случае отказа от переговоров Киев ждут только "еще большие потери".
Кроме того, собеседник агентства отметил, что в распоряжении Трампа есть лишь "очень ограниченные рычаги воздействия" на РФ.
"Его возможности по оказанию влияния на Россию очень ограничены... Крайне маловероятно, что Китай и Индия существенно сократят импорт нефти в ответ на санкции. Трампу не стоит их испытывать", - подчеркнул Кафруни.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
СМИ рассказали о разговоре Трампа с Зеленским и лидерами ЕС
Вчера, 19:18
В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентного тарифа на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он сказал, что республика должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Тариф вступил в силу 7 августа, при этом 6 августа американский лидер подписал указ о введении дополнительного тарифа в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из РФ. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Германии заметили тайные послания при встрече Путина и Трампа на Аляске
Вчера, 21:18
 
Заголовок открываемого материала