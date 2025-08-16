Эксперт оценил позицию Трампа по прекращению огня на Украине
Кафруни назвал позицию Трампа по Украине самым важным итогом саммита на Аляске
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Позиция президента США Дональда Трампа по прекращению огня на Украине, высказанная после саммита с РФ на Аляске, - самый важный итог прошедшей встречи, выразил мнение в беседе с РИА Новости преподаватель международных отношений Гамильтонского колледжа Алан Кафруни.
"Наверное, самым существенным исходом встречи (президента России Владимира Путина и американского лидера - ред.) было объявление Трампа в (соцсети - ред.) Truth Social о том, что прекращение огня для переговоров больше не требуется", - сказал эксперт.
По мнению Кафруни, после ожидаемой в понедельник встречи Владимира Зеленского с главой Белого дома он вполне может отказаться от переговоров, но тогда ни Украина, ни Европа не смогут быть уверены, что США продолжат поддерживать киевский режим. Эксперт подчеркнул, что в случае отказа от переговоров Киев ждут только "еще большие потери".
Кроме того, собеседник агентства отметил, что в распоряжении Трампа есть лишь "очень ограниченные рычаги воздействия" на РФ.
В конце июля Трамп объявил о введении 25-процентного тарифа на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он сказал, что республика должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Тариф вступил в силу 7 августа, при этом 6 августа американский лидер подписал указ о введении дополнительного тарифа в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из РФ. Эти санкции начинают действовать с 27 августа.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.