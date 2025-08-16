https://ria.ru/20250816/tramp-2035820390.html
СМИ: Трамп предположил, что Россия не против гарантий безопасности Украине
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
нато
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами предположил, что руководство РФ не будет против предоставления Штатами гарантий безопасности Украине, но не по линии НАТО, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники. В субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины. "Трамп заявил европейским лидерам, что готов внести свой вклад в предоставление гарантий безопасности Украине, если это не будет связано с НАТО. Президент предположил, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин не будет против этого", - говорится в сообщении. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
россия
сша
украина
