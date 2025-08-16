https://ria.ru/20250816/tramp-2035820390.html

СМИ: Трамп предположил, что Россия не против гарантий безопасности Украине

СМИ: Трамп предположил, что Россия не против гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 16.08.2025

СМИ: Трамп предположил, что Россия не против гарантий безопасности Украине

Президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами предположил, что руководство РФ не будет против предоставления Штатами гарантий безопасности... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T19:53:00+03:00

2025-08-16T19:53:00+03:00

2025-08-16T19:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701439_0:100:2884:1723_1920x0_80_0_0_404daede903487e814a78babeb75c789.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами предположил, что руководство РФ не будет против предоставления Штатами гарантий безопасности Украине, но не по линии НАТО, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники. В субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины. "Трамп заявил европейским лидерам, что готов внести свой вклад в предоставление гарантий безопасности Украине, если это не будет связано с НАТО. Президент предположил, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин не будет против этого", - говорится в сообщении. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250816/garantii-2035771525.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато, встреча путина и трампа на аляске