Эксперт оценил важность встречи Путина и Трампа
2025-08-16T16:34:00+03:00
2025-08-16T16:34:00+03:00
2025-08-16T16:34:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035713261_0:86:3226:1901_1920x0_80_0_0_c669f54f792d15e6e0e867b941264aea.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 авг – РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала важным позитивным событием на фоне турбулентности в международных отношениях, заявил РИА Новости преподаватель международных отношений Католического университета Рио-де-Жанейро Пауло Сержио Вробель. "Я думаю, что это была действительно позитивная встреча… ее важность – в сближении (стран – ред.) во времена сильной турбулентности в международной политике", - отметил эксперт. Вробель подчеркнул, что сам по себе факт продолжительного разговора российского и американского лидеров важен, так как он положил начало основательному межгосударственному диалогу. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
