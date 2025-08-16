https://ria.ru/20250816/tramp-2035797600.html

Эксперт оценил важность встречи Путина и Трампа

Эксперт оценил важность встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025

Эксперт оценил важность встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала важным позитивным событием на фоне турбулентности в международных отношениях, заявил... РИА Новости, 16.08.2025

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 авг – РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала важным позитивным событием на фоне турбулентности в международных отношениях, заявил РИА Новости преподаватель международных отношений Католического университета Рио-де-Жанейро Пауло Сержио Вробель. "Я думаю, что это была действительно позитивная встреча… ее важность – в сближении (стран – ред.) во времена сильной турбулентности в международной политике", - отметил эксперт. Вробель подчеркнул, что сам по себе факт продолжительного разговора российского и американского лидеров важен, так как он положил начало основательному межгосударственному диалогу. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

