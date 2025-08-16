Рейтинг@Mail.ru
CNN: Трамп считает, что Путин не против трехстороннего саммита - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/tramp-2035796376.html
CNN: Трамп считает, что Путин не против трехстороннего саммита
CNN: Трамп считает, что Путин не против трехстороннего саммита - РИА Новости, 16.08.2025
CNN: Трамп считает, что Путин не против трехстороннего саммита
В ЕС полагают, что после саммита с президентом России Владимиром Путиным, американский лидер Дональд Трамп склонен считать, что глава РФ не против идеи... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T16:25:00+03:00
2025-08-16T16:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
аляска
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035721634_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_51db1598b0b39afad7ac843f687fa401.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В ЕС полагают, что после саммита с президентом России Владимиром Путиным, американский лидер Дональд Трамп склонен считать, что глава РФ не против идеи трехсторонней встречи, сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейского чиновника. "Трамп, судя по всему, после встречи с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что Путин склонен поддержать идею проведения трехстороннего саммита", - говорится в публикации. По данным телеканала, в потенциальной встрече примут участие Путин, Трамп и Владимир Зеленский. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт и, двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп в свою очередь сказал, что что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.
https://ria.ru/20250816/zelenskiy-2035792135.html
россия
украина
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035721634_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73c01caabfb84b64cab97aae59ada017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
CNN: Трамп считает, что Путин не против трехстороннего саммита

CNN: Трамп считает, что Путин склонен поддержать идею трехстороннего саммита

© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В ЕС полагают, что после саммита с президентом России Владимиром Путиным, американский лидер Дональд Трамп склонен считать, что глава РФ не против идеи трехсторонней встречи, сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейского чиновника.
"Трамп, судя по всему, после встречи с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что Путин склонен поддержать идею проведения трехстороннего саммита", - говорится в публикации.
По данным телеканала, в потенциальной встрече примут участие Путин, Трамп и Владимир Зеленский.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт и, двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп в свою очередь сказал, что что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Зеленский обратился к Трампу после саммита с Путиным
Вчера, 15:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАляскаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвросоюзВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала