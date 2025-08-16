https://ria.ru/20250816/tramp-2035796376.html

CNN: Трамп считает, что Путин не против трехстороннего саммита

CNN: Трамп считает, что Путин не против трехстороннего саммита - РИА Новости, 16.08.2025

CNN: Трамп считает, что Путин не против трехстороннего саммита

В ЕС полагают, что после саммита с президентом России Владимиром Путиным, американский лидер Дональд Трамп склонен считать, что глава РФ не против идеи... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T16:25:00+03:00

2025-08-16T16:25:00+03:00

2025-08-16T16:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

аляска

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035721634_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_51db1598b0b39afad7ac843f687fa401.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В ЕС полагают, что после саммита с президентом России Владимиром Путиным, американский лидер Дональд Трамп склонен считать, что глава РФ не против идеи трехсторонней встречи, сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейского чиновника. "Трамп, судя по всему, после встречи с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что Путин склонен поддержать идею проведения трехстороннего саммита", - говорится в публикации. По данным телеканала, в потенциальной встрече примут участие Путин, Трамп и Владимир Зеленский. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт и, двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп в свою очередь сказал, что что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.

https://ria.ru/20250816/zelenskiy-2035792135.html

россия

украина

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске