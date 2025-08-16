Рейтинг@Mail.ru
В Германии допустили выход Трампа из переговоров по Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/tramp-2035787880.html
В Германии допустили выход Трампа из переговоров по Украине
В Германии допустили выход Трампа из переговоров по Украине - РИА Новости, 16.08.2025
В Германии допустили выход Трампа из переговоров по Украине
Президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине, тогда европейцы "впадут в полную истерику" и будут всеми силами снабжать Киев американским... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T15:07:00+03:00
2025-08-16T15:07:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
александр рар
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68f4334aa9ca40ac545571231cda67f2.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине, тогда европейцы "впадут в полную истерику" и будут всеми силами снабжать Киев американским оружием, такое мнение высказал РИА Новости немецкий политолог Александр Рар. "Трамп, по-видимому, выйдет из игры, переложив ответственность за Украину на плечи европейцев. В отличие от Трампа, который объективно оценивает ситуацию на поле боя и признает российские национальные интересы, европейцы впадут в полную истерику и будут снабжать Украину все новым оружием (закупая его в Америке), в надежде на некий "прорыв" ВСУ на фронте", - считает политолог. По его словам, европейцы "полностью лишились стратегического мышления". Евросоюз не пойдет на открытые военные действия против обладающей ядерным арсеналом России, несмотря на попытки Владимира Зеленского втянуть европейцев в конфликт, но продолжит "всеми силами" поддерживать Киев, и "война на истощение" будет продолжаться, предположил Рар. "Есть, конечно, еще вариант смены режима в Киеве, замены Зеленского - или на более сговорчивого политика, который согласится со сдачей территорий. Или же, наоборот, украинские националисты пойдут ва-банк, полагаясь на поддержку Европы", - добавил эксперт. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/tramp-2035783138.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_c03ad47cd25dcda99a397318baf9e381.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, александр рар, владимир зеленский, вооруженные силы украины, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Александр Рар, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Германии допустили выход Трампа из переговоров по Украине

Политолог Рар: если Трамп выйдет из переговоров по Украине, ЕС впадет в истерику

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине, тогда европейцы "впадут в полную истерику" и будут всеми силами снабжать Киев американским оружием, такое мнение высказал РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.
"Трамп, по-видимому, выйдет из игры, переложив ответственность за Украину на плечи европейцев. В отличие от Трампа, который объективно оценивает ситуацию на поле боя и признает российские национальные интересы, европейцы впадут в полную истерику и будут снабжать Украину все новым оружием (закупая его в Америке), в надежде на некий "прорыв" ВСУ на фронте", - считает политолог.
По его словам, европейцы "полностью лишились стратегического мышления". Евросоюз не пойдет на открытые военные действия против обладающей ядерным арсеналом России, несмотря на попытки Владимира Зеленского втянуть европейцев в конфликт, но продолжит "всеми силами" поддерживать Киев, и "война на истощение" будет продолжаться, предположил Рар.
"Есть, конечно, еще вариант смены режима в Киеве, замены Зеленского - или на более сговорчивого политика, который согласится со сдачей территорий. Или же, наоборот, украинские националисты пойдут ва-банк, полагаясь на поддержку Европы", - добавил эксперт.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
NYT: Трамп отошел от согласованных с ЕС условий о перемирии на Украине
Вчера, 14:23
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампАлександр РарВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала