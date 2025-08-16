https://ria.ru/20250816/tramp-2035787880.html

В Германии допустили выход Трампа из переговоров по Украине

В Германии допустили выход Трампа из переговоров по Украине - РИА Новости, 16.08.2025

В Германии допустили выход Трампа из переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине, тогда европейцы "впадут в полную истерику" и будут всеми силами снабжать Киев американским... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T15:07:00+03:00

2025-08-16T15:07:00+03:00

2025-08-16T15:07:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

дональд трамп

александр рар

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68f4334aa9ca40ac545571231cda67f2.jpg

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине, тогда европейцы "впадут в полную истерику" и будут всеми силами снабжать Киев американским оружием, такое мнение высказал РИА Новости немецкий политолог Александр Рар. "Трамп, по-видимому, выйдет из игры, переложив ответственность за Украину на плечи европейцев. В отличие от Трампа, который объективно оценивает ситуацию на поле боя и признает российские национальные интересы, европейцы впадут в полную истерику и будут снабжать Украину все новым оружием (закупая его в Америке), в надежде на некий "прорыв" ВСУ на фронте", - считает политолог. По его словам, европейцы "полностью лишились стратегического мышления". Евросоюз не пойдет на открытые военные действия против обладающей ядерным арсеналом России, несмотря на попытки Владимира Зеленского втянуть европейцев в конфликт, но продолжит "всеми силами" поддерживать Киев, и "война на истощение" будет продолжаться, предположил Рар. "Есть, конечно, еще вариант смены режима в Киеве, замены Зеленского - или на более сговорчивого политика, который согласится со сдачей территорий. Или же, наоборот, украинские националисты пойдут ва-банк, полагаясь на поддержку Европы", - добавил эксперт. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250816/tramp-2035783138.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, александр рар, владимир зеленский, вооруженные силы украины, встреча путина и трампа на аляске