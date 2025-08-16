Рейтинг@Mail.ru
Украина может лишиться американских разведданных, считает эксперт - РИА Новости, 16.08.2025
14:38 16.08.2025
Украина может лишиться американских разведданных, считает эксперт
Украина может лишиться американских разведданных, считает эксперт - РИА Новости, 16.08.2025
Украина может лишиться американских разведданных, считает эксперт
Украина, если откажется от условий, о которых договорились российский и американский президенты на Аляске, может лишиться американских разведданных и... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T14:38:00+03:00
2025-08-16T14:38:00+03:00
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украина, если откажется от условий, о которых договорились российский и американский президенты на Аляске, может лишиться американских разведданных и вооружения, и тогда ее ожидает еще более стремительное военное поражение, рассказал РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Ранее американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News, среди прочего, заявил, что возможность достичь соглашения по урегулированию украинского конфликта теперь, после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, зависит от Владимира Зеленского и европейских стран. "Если Зеленский и Европа соглашаются с условиями, о которых уже договорились Путин и Трамп и подробностей которых мы не знаем, то процесс мирного урегулирования продолжится. И тогда можно ожидать в ближайшее время организации нового саммита, двух или трехстороннего, с участием Зеленского. Если же Киев и Европа откажутся, то с большой вероятностью Трамп приостановит предоставление Киеву американских разведданных, с большой вероятностью приостановит и продажи американского вооружения Европе в интересах Украины", - сказал Суслов. В таком случае, добавил эксперт, Киев ожидает еще более стремительное военное поражение на поле боя, поскольку Европа без участия США не справится с военным жизнеобеспечением Украины. Отвечая на вопрос о том, не будет ли выгодно Вашингтону продавать оружие Европе в рамках НАТО, для последующей передачи Киеву, Суслов напомнил, что у Штатов есть и другие покупатели оружия. "США есть кому продавать вооружение. У них есть азиатские союзники, поставки которым они срывают, ближневосточные союзники. Наиболее важным приоритетом для США является Тихоокеанский регион и усиление американских союзников в Азии: Япония, Южная Корея, Австралия", - заключил эксперт. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Украина может лишиться американских разведданных, считает эксперт

Суслов: Трамп может лишить Киев разведданных, если тот не примет условий

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украина, если откажется от условий, о которых договорились российский и американский президенты на Аляске, может лишиться американских разведданных и вооружения, и тогда ее ожидает еще более стремительное военное поражение, рассказал РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Ранее американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News, среди прочего, заявил, что возможность достичь соглашения по урегулированию украинского конфликта теперь, после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, зависит от Владимира Зеленского и европейских стран.
"Если Зеленский и Европа соглашаются с условиями, о которых уже договорились Путин и Трамп и подробностей которых мы не знаем, то процесс мирного урегулирования продолжится. И тогда можно ожидать в ближайшее время организации нового саммита, двух или трехстороннего, с участием Зеленского. Если же Киев и Европа откажутся, то с большой вероятностью Трамп приостановит предоставление Киеву американских разведданных, с большой вероятностью приостановит и продажи американского вооружения Европе в интересах Украины", - сказал Суслов.
В таком случае, добавил эксперт, Киев ожидает еще более стремительное военное поражение на поле боя, поскольку Европа без участия США не справится с военным жизнеобеспечением Украины. Отвечая на вопрос о том, не будет ли выгодно Вашингтону продавать оружие Европе в рамках НАТО, для последующей передачи Киеву, Суслов напомнил, что у Штатов есть и другие покупатели оружия.
"США есть кому продавать вооружение. У них есть азиатские союзники, поставки которым они срывают, ближневосточные союзники. Наиболее важным приоритетом для США является Тихоокеанский регион и усиление американских союзников в Азии: Япония, Южная Корея, Австралия", - заключил эксперт.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
