https://ria.ru/20250816/tramp-2035784704.html

Украина может лишиться американских разведданных, считает эксперт

Украина может лишиться американских разведданных, считает эксперт - РИА Новости, 16.08.2025

Украина может лишиться американских разведданных, считает эксперт

Украина, если откажется от условий, о которых договорились российский и американский президенты на Аляске, может лишиться американских разведданных и... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T14:38:00+03:00

2025-08-16T14:38:00+03:00

2025-08-16T14:38:00+03:00

в мире

европа

киев

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

высшая школа экономики (вшэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028303952_304:0:2883:1451_1920x0_80_0_0_2cc196fb5dd02b1086126882813351e2.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украина, если откажется от условий, о которых договорились российский и американский президенты на Аляске, может лишиться американских разведданных и вооружения, и тогда ее ожидает еще более стремительное военное поражение, рассказал РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Ранее американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News, среди прочего, заявил, что возможность достичь соглашения по урегулированию украинского конфликта теперь, после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, зависит от Владимира Зеленского и европейских стран. "Если Зеленский и Европа соглашаются с условиями, о которых уже договорились Путин и Трамп и подробностей которых мы не знаем, то процесс мирного урегулирования продолжится. И тогда можно ожидать в ближайшее время организации нового саммита, двух или трехстороннего, с участием Зеленского. Если же Киев и Европа откажутся, то с большой вероятностью Трамп приостановит предоставление Киеву американских разведданных, с большой вероятностью приостановит и продажи американского вооружения Европе в интересах Украины", - сказал Суслов. В таком случае, добавил эксперт, Киев ожидает еще более стремительное военное поражение на поле боя, поскольку Европа без участия США не справится с военным жизнеобеспечением Украины. Отвечая на вопрос о том, не будет ли выгодно Вашингтону продавать оружие Европе в рамках НАТО, для последующей передачи Киеву, Суслов напомнил, что у Штатов есть и другие покупатели оружия. "США есть кому продавать вооружение. У них есть азиатские союзники, поставки которым они срывают, ближневосточные союзники. Наиболее важным приоритетом для США является Тихоокеанский регион и усиление американских союзников в Азии: Япония, Южная Корея, Австралия", - заключил эксперт. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250816/ukraina-2035775452.html

https://ria.ru/20250816/zelenskiy-2035769487.html

европа

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, высшая школа экономики (вшэ), нато, встреча путина и трампа на аляске