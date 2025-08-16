Рейтинг@Mail.ru
NYT: Трамп отошел от согласованных с ЕС условий о перемирии на Украине
14:23 16.08.2025
NYT: Трамп отошел от согласованных с ЕС условий о перемирии на Украине
NYT: Трамп отошел от согласованных с ЕС условий о перемирии на Украине
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о том, что мирное соглашение - это лучший способ остановить конфликт на Украине, знаменуют значительный отход от ранее согласованных договоренностей между Вашингтоном и ЕС о том, что обсуждение мирного плана должно происходить после прекращения огня, пишет издание New York Times. Ранее Трамп после переговоров с российскими и западными представителями заявил о наличии общего согласия о том, что лучший способ завершить конфликт на Украине - мирное соглашение, а не просто перемирие. "Это заметное отступление от условий, согласованных Трампом и европейскими лидерами ранее на этой неделе на телефонной встрече, организованной канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Эти принципы включали отказ от обсуждения условий мирного плана до достижения прекращения огня", - пишет издание. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
NYT: Трамп отошел от согласованных с ЕС условий о перемирии на Украине

NYT: слова Трампа о перемирии означают отход от договоренностей с ЕС по Украине

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о том, что мирное соглашение - это лучший способ остановить конфликт на Украине, знаменуют значительный отход от ранее согласованных договоренностей между Вашингтоном и ЕС о том, что обсуждение мирного плана должно происходить после прекращения огня, пишет издание New York Times.
Ранее Трамп после переговоров с российскими и западными представителями заявил о наличии общего согласия о том, что лучший способ завершить конфликт на Украине - мирное соглашение, а не просто перемирие.
"Это заметное отступление от условий, согласованных Трампом и европейскими лидерами ранее на этой неделе на телефонной встрече, организованной канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Эти принципы включали отказ от обсуждения условий мирного плана до достижения прекращения огня", - пишет издание.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
