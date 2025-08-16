https://ria.ru/20250816/tramp-2035773573.html
Трамп проинформировал ЕС о содержании беседы с Путиным, сообщил источник
Трамп проинформировал ЕС о содержании беседы с Путиным, сообщил источник - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп проинформировал ЕС о содержании беседы с Путиным, сообщил источник
Американский лидер Дональд Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске проинформировал европейских партнеров о содержании беседы,... РИА Новости, 16.08.2025
БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске проинформировал европейских партнеров о содержании беседы, сообщил журналистам источник из правительственных кругов. "После встречи с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп проинформировал европейских партнеров о содержании беседы. Федеральный канцлер (Германии - ред.) Фридрих Мерц затем пригласил участников на последующее совещание, на котором была согласована общая линия дальнейших шагов в мирном процессе по Украине", - сообщил источник. По его данным, после совещания Мерц проинформировал федеральный кабинет о результатах. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
