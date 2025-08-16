https://ria.ru/20250816/tramp-2035773573.html

Трамп проинформировал ЕС о содержании беседы с Путиным, сообщил источник

Трамп проинформировал ЕС о содержании беседы с Путиным, сообщил источник - РИА Новости, 16.08.2025

Трамп проинформировал ЕС о содержании беседы с Путиным, сообщил источник

Американский лидер Дональд Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске проинформировал европейских партнеров о содержании беседы,... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T13:05:00+03:00

2025-08-16T13:05:00+03:00

2025-08-16T13:05:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

дональд трамп

владимир путин

фридрих мерц

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722505_0:0:3381:1903_1920x0_80_0_0_a296180592b53ca12fb3e88acc59e708.jpg

БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске проинформировал европейских партнеров о содержании беседы, сообщил журналистам источник из правительственных кругов. "После встречи с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп проинформировал европейских партнеров о содержании беседы. Федеральный канцлер (Германии - ред.) Фридрих Мерц затем пригласил участников на последующее совещание, на котором была согласована общая линия дальнейших шагов в мирном процессе по Украине", - сообщил источник. По его данным, после совещания Мерц проинформировал федеральный кабинет о результатах. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250816/sammit-2035771912.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, фридрих мерц, встреча путина и трампа на аляске, евросоюз