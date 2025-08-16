https://ria.ru/20250816/tramp-2035764554.html
Трамп назвал лучший способ закончить конфликт на Украине
Трамп назвал лучший способ закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп назвал лучший способ закончить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп после переговоров с российскими и западными представителями заявил о наличии общего согласия о том, что лучший способ завершить... РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после переговоров с российскими и западными представителями заявил о наличии общего согласия о том, что лучший способ завершить конфликт на Украине - мирное соглашение, а не просто перемирие.В публикации в соцсети Truth Social Трамп написал, что после "хорошей" встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, провел такой же телефонный разговор с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая генсека НАТО Марком Рютте."Все пришли к выводу, что наилучшим способом положить конец (конфликту на Украине - ред.) является переход к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое зачастую не выполняется", - написал Трамп.Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Трамп назвал лучший способ закончить конфликт на Украине
