https://ria.ru/20250816/tramp-2035764554.html

Трамп назвал лучший способ закончить конфликт на Украине

Трамп назвал лучший способ закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 16.08.2025

Трамп назвал лучший способ закончить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп после переговоров с российскими и западными представителями заявил о наличии общего согласия о том, что лучший способ завершить... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T11:54:00+03:00

2025-08-16T11:54:00+03:00

2025-08-16T12:01:00+03:00

дональд трамп

владимир путин

россия

украина

сша

в мире

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035706017_0:157:3062:1879_1920x0_80_0_0_08da9c1c3e0aaeef9649a04621252198.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после переговоров с российскими и западными представителями заявил о наличии общего согласия о том, что лучший способ завершить конфликт на Украине - мирное соглашение, а не просто перемирие.В публикации в соцсети Truth Social Трамп написал, что после "хорошей" встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, провел такой же телефонный разговор с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая генсека НАТО Марком Рютте."Все пришли к выводу, что наилучшим способом положить конец (конфликту на Украине - ред.) является переход к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое зачастую не выполняется", - написал Трамп.Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035764434.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, владимир путин, россия, украина, сша, в мире, владимир зеленский