Трамп может сделать Зеленского "мальчиком для битья", пишет Times

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может сделать Владимира Зеленского "мальчиком для битья" в случае провала американских инициатив по урегулированию на Украине, пишет издание Times. "Трамп зловеще намекнул, что сделка (по мирному урегулированию - ред.) возможна, но теперь от Зеленского зависит, продолжится ли этот процесс - возможно, это знак того, что неприглашенный (на Аляску- ред.) лидер... может оказаться мальчиком для битья в случае провала американской мирной инициативы", - говорится в статье. По мнению издания, инициатива США по урегулированию украинского конфликта на данный момент, "судя по всему, жива, но борется за жизнь". Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт и двигаясь по этому пути можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп в свою очередь сказал, что что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.

