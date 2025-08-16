Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, что Трамп сказал Зеленскому после встречи с Путиным
10:38 16.08.2025 (обновлено: 10:45 16.08.2025)
СМИ узнали, что Трамп сказал Зеленскому после встречи с Путиным
СМИ узнали, что Трамп сказал Зеленскому после встречи с Путиным
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО выразил мнение, что "быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня", сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с содержанием разговора.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом распространило информацию о разговоре Трампа с лидерами стран НАТО после продолжительного звонка с Владимиром Зеленским."Я думаю, быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня", - цитирует источник журналиста слова Трампа в ходе разговора.Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным на Аляске
Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным на Аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО выразил мнение, что "быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня", сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с содержанием разговора.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом распространило информацию о разговоре Трампа с лидерами стран НАТО после продолжительного звонка с Владимиром Зеленским.
"Я думаю, быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня", - цитирует источник журналиста слова Трампа в ходе разговора.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Трамп заявил, что близок к соглашению с Россией по Украине
