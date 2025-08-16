https://ria.ru/20250816/tramp-2035713560.html
Трамп покинул Аляску после встречи с Путиным
Трамп покинул Аляску после встречи с Путиным - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп покинул Аляску после встречи с Путиным
16.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп покинул Аляску на своем самолете после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, следует из трансляции, которая велась телеканалом Fox News. Президентский борт взлетел с военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Самолет российского президента приземлился на аэродроме Анкориджа в 21.50 мск пятницы (10.50 местного времени). В 2.50 мск субботы (15.50 местного времени) Путин поднялся на борт "Ил-96" по итогам саммита в США. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Трамп покинул Аляску на своем самолете после встречи с Путиным
Трамп покинул Аляску на своем самолете после встречи с Путиным
Трамп покинул Аляску после встречи с Путиным
Трамп покинул Аляску на своем борту после встречи с Путиным - трансляция