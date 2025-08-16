Рейтинг@Mail.ru
Трамп покинул Аляску после встречи с Путиным - РИА Новости, 16.08.2025
03:30 16.08.2025
Трамп покинул Аляску после встречи с Путиным
Трамп покинул Аляску после встречи с Путиным - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп покинул Аляску после встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп покинул Аляску на своем самолете после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, следует из трансляции, которая велась... РИА Новости, 16.08.2025
в мире
аляска
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп покинул Аляску на своем самолете после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, следует из трансляции, которая велась телеканалом Fox News. Президентский борт взлетел с военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Самолет российского президента приземлился на аэродроме Анкориджа в 21.50 мск пятницы (10.50 местного времени). В 2.50 мск субботы (15.50 местного времени) Путин поднялся на борт "Ил-96" по итогам саммита в США. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
аляска
сша
россия
в мире, аляска, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп покинул Аляску после встречи с Путиным

Трамп покинул Аляску на своем борту после встречи с Путиным - трансляция

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп покинул Аляску на своем самолете после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, следует из трансляции, которая велась телеканалом Fox News.
Президентский борт взлетел с военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.
Самолет российского президента приземлился на аэродроме Анкориджа в 21.50 мск пятницы (10.50 местного времени). В 2.50 мск субботы (15.50 местного времени) Путин поднялся на борт "Ил-96" по итогам саммита в США.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
В миреАляскаСШАРоссияВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
