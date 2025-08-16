https://ria.ru/20250816/tramp-2035693080.html

Согласия по самому важному пункту диалога по Украине нет, заявил Трамп

Согласия по самому важному пункту диалога по Украине нет, заявил Трамп - РИА Новости, 16.08.2025

Согласия по самому важному пункту диалога по Украине нет, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться."По многим пунктам нам удалось достичь договоренности. Остается несколько пунктов, по которым мы еще не договорились, среди них есть один, наверное, самый важный, но я думаю, у нас есть хороший шанс это сделать", - сказал он по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

