Согласия по самому важному пункту диалога по Украине нет, заявил Трамп
Согласия по самому важному пункту диалога по Украине нет, заявил Трамп - РИА Новости, 16.08.2025
Согласия по самому важному пункту диалога по Украине нет, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T02:11:00+03:00
2025-08-16T02:11:00+03:00
2025-08-16T04:10:00+03:00
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться."По многим пунктам нам удалось достичь договоренности. Остается несколько пунктов, по которым мы еще не договорились, среди них есть один, наверное, самый важный, но я думаю, у нас есть хороший шанс это сделать", - сказал он по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
2025
Согласия по самому важному пункту диалога по Украине нет, заявил Трамп
Трамп: по самому важному пункту диалога по Украине нет согласия с Россией