https://ria.ru/20250816/tramp-2035692360.html
Трамп рассчитывает снова поговорить с Путиным в ближайшее время
Трамп рассчитывает снова поговорить с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп рассчитывает снова поговорить с Путиным в ближайшее время
Президент США Дональд Трамп заявил, что в следующий раз рассчитывает поговорить с российским лидером Владимиром Путиным "очень скоро". РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T02:09:00+03:00
2025-08-16T02:09:00+03:00
2025-08-16T03:21:00+03:00
в мире
аляска
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
сша
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035686053_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_e601d216db638a2c3de3a46f27bb090e.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в следующий раз рассчитывает поговорить с российским лидером Владимиром Путиным "очень скоро"."Мы поговорим с Вами очень скоро и, возможно, увидимся с вами очень скоро", - сказал он по итогам переговоров с Путиным.Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
аляска
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035686053_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_37394b5f6744be2df9635d99454b6c06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, сша, россия, владимир путин
В мире, Аляска, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, США, Россия, Владимир Путин
Трамп рассчитывает снова поговорить с Путиным в ближайшее время
Трамп заявил, что рассчитывает очень скоро снова поговорить с Путиным