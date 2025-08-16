https://ria.ru/20250816/tramp-2035692360.html

Трамп рассчитывает снова поговорить с Путиным в ближайшее время

Трамп рассчитывает снова поговорить с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 16.08.2025

Трамп рассчитывает снова поговорить с Путиным в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил, что в следующий раз рассчитывает поговорить с российским лидером Владимиром Путиным "очень скоро". РИА Новости, 16.08.2025

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в следующий раз рассчитывает поговорить с российским лидером Владимиром Путиным "очень скоро"."Мы поговорим с Вами очень скоро и, возможно, увидимся с вами очень скоро", - сказал он по итогам переговоров с Путиным.Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

