Трамп допустил, что приедет в Москву

Трамп допустил, что приедет в Москву - РИА Новости, 16.08.2025

Трамп допустил, что приедет в Москву

Владимир Путин по-английски предложил Дональду Трампу в следующий раз встретиться в Москве. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T02:07:00+03:00

2025-08-16T02:07:00+03:00

2025-08-16T05:49:00+03:00

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг — РИА Новости. Владимир Путин по-английски предложил Дональду Трампу в следующий раз встретиться в Москве."В следующий раз в Москве? Интересное предложение. Может быть и так, посмотрим", — ответил американский президент.Лидеры выступили с заявлениями для прессы после завершения переговоров. Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже — крупнейшем городе на Аляске. Саммит прошел в формате "три на три". С российской стороны присутствовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Беседа длилась два часа 45 минут.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

