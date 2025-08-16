https://ria.ru/20250816/tramp-2035692065.html
Трамп допустил, что приедет в Москву
Трамп допустил, что приедет в Москву - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп допустил, что приедет в Москву
Владимир Путин по-английски предложил Дональду Трампу в следующий раз встретиться в Москве. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T02:07:00+03:00
2025-08-16T02:07:00+03:00
2025-08-16T05:49:00+03:00
москва
в мире
аляска
сша
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035695493_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e954e2b1c773fbe51a758c45798bef4c.jpg
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг — РИА Новости. Владимир Путин по-английски предложил Дональду Трампу в следующий раз встретиться в Москве."В следующий раз в Москве? Интересное предложение. Может быть и так, посмотрим", — ответил американский президент.Лидеры выступили с заявлениями для прессы после завершения переговоров. Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже — крупнейшем городе на Аляске. Саммит прошел в формате "три на три". С российской стороны присутствовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Беседа длилась два часа 45 минут.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
москва
аляска
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035695493_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ba130908adb8b559a4184eb0a322ee13.jpg
"Вполне возможно": момент с пресс-конференции, где обсуждался визит Трампа в Москву
Момент с пресс-конференции, где обсуждался возможный визит Трампа в Москву
2025-08-16T02:07
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, в мире, аляска, сша, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, россия
Москва, В мире, Аляска, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Россия
Трамп допустил, что приедет в Москву
Трамп назвал предложение Путина о встрече в Москве интересным