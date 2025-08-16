Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной

Рейтинг@Mail.ru
02:05 16.08.2025 (обновлено: 03:51 16.08.2025)
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным "очень продуктивной"."Я сказал бы, что у нас состоялась очень продуктивная встреча", - сказал Трамп на пресс-конференции.Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.Самолет российского президента приземлился на аэродроме Анкориджа в 21.50 мск пятницы (10.50 местного времени). В 2.50 мск субботы (15.50 местного времени) Путин поднялся на борт "Ил-96" по итогам саммита в США.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкоридже, Аляска
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным "очень продуктивной".
"Я сказал бы, что у нас состоялась очень продуктивная встреча", - сказал Трамп на пресс-конференции.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп пообещал поделиться итогами встречи с Путиным с Зеленским
02:37
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.
Самолет российского президента приземлился на аэродроме Анкориджа в 21.50 мск пятницы (10.50 местного времени). В 2.50 мск субботы (15.50 местного времени) Путин поднялся на борт "Ил-96" по итогам саммита в США.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Путин назвал ситуацию на Украине трагедией
02:12
 
