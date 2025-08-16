Fox News анонсировал интервью с Трампом по итогам саммита с Путиным

https://ria.ru/20250816/tramp-2035676901.html
АНКОРИДЖ, 16 авг - РИА Новости. Телеканал Fox News анонсировал интервью с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита с российским лидером Владимиром Путиным, интервью покажут в 4.00 мск в субботу."Интервью после саммита с президентом Трампом, сегодня в 9 часов по восточному американскому времени на программе Hannity", - сообщил телеканал в соцсети X.При этом второе интервью с Трампом, которое предзаписали на борту, по дороге на саммит с Путиным, для программы журналиста Брета Байера, сейчас транслируют на телеканале Fox News.Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в формате "три на три" продолжаются уже два часа, ранее сообщил корреспондент РИА Новости.Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Во встрече от российской стороны принимают участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствуют госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
