Рейтинг@Mail.ru
Fox News анонсировал интервью с Трампом по итогам саммита с Путиным - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:01 16.08.2025 (обновлено: 01:18 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/tramp-2035676901.html
Fox News анонсировал интервью с Трампом по итогам саммита с Путиным
Fox News анонсировал интервью с Трампом по итогам саммита с Путиным - РИА Новости, 16.08.2025
Fox News анонсировал интервью с Трампом по итогам саммита с Путиным
Телеканал Fox News анонсировал интервью с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита с российским лидером Владимиром Путиным, интервью покажут в 4.00... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T01:01:00+03:00
2025-08-16T01:18:00+03:00
в мире
встреча путина и трампа на аляске
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035564318_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_154b1ec04f1833c6da54cda583aaacb4.jpg
АНКОРИДЖ, 16 авг - РИА Новости. Телеканал Fox News анонсировал интервью с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита с российским лидером Владимиром Путиным, интервью покажут в 4.00 мск в субботу."Интервью после саммита с президентом Трампом, сегодня в 9 часов по восточному американскому времени на программе Hannity", - сообщил телеканал в соцсети X.При этом второе интервью с Трампом, которое предзаписали на борту, по дороге на саммит с Путиным, для программы журналиста Брета Байера, сейчас транслируют на телеканале Fox News.Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в формате "три на три" продолжаются уже два часа, ранее сообщил корреспондент РИА Новости.Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Во встрече от российской стороны принимают участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствуют госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250816/peregovory-2035679094.html
https://ria.ru/20250816/ssha-2035677693.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035564318_82:0:2749:2000_1920x0_80_0_0_93742a1ec9613a8fcf696e49f32ba2b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, встреча путина и трампа на аляске, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров
В мире, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров
Fox News анонсировал интервью с Трампом по итогам саммита с Путиным

Fox News анонсировал интервью с Трампом по итогам саммита с Путиным в 4.00 мск

© AP Photo / Luis M. AlvarezПрезидент США Дональд Трамп перед вылетом на Аляску
Президент США Дональд Трамп перед вылетом на Аляску - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ, 16 авг - РИА Новости. Телеканал Fox News анонсировал интервью с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита с российским лидером Владимиром Путиным, интервью покажут в 4.00 мск в субботу.
"Интервью после саммита с президентом Трампом, сегодня в 9 часов по восточному американскому времени на программе Hannity", - сообщил телеканал в соцсети X.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Переговоры президентов России и США в узком составе завершились
01:15
При этом второе интервью с Трампом, которое предзаписали на борту, по дороге на саммит с Путиным, для программы журналиста Брета Байера, сейчас транслируют на телеканале Fox News.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в формате "три на три" продолжаются уже два часа, ранее сообщил корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Во встрече от российской стороны принимают участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствуют госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп провел 45 минут на борту своего самолета перед встречей с Путиным
01:08
 
В миреВстреча Путина и Трампа на АляскеРоссияСШААляскаДональд ТрампВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала