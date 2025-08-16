Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили два села в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 16.08.2025 (обновлено: 14:21 16.08.2025)
ВС России освободили два села в зоне СВО
ВС России освободили два села в зоне СВО - РИА Новости, 16.08.2025
ВС России освободили два села в зоне СВО
Российские войска взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" завершено освобождение населенного пункта Вороное Днепропетровской области", — говорится в сводке.Военные нанесли удары по противнику в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях, ВСУ потеряли:Также бойцы группировки "Запад" взяли Колодези в ДНР. Потери Киева в зоне ее ответственности:
Кадры освобождения населенного пункта Вороное в Днепропетровской области
Минобороны России показало кадры освобождения населённого пункта Вороное в Днепропетровской области.
ВС России освободили два села в зоне СВО

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" завершено освобождение населенного пункта Вороное Днепропетровской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Восток" освободили Вороное в Днепропетровской области
Подразделения группировки Восток освободили Вороное в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки "Восток" освободили Вороное в Днепропетровской области
Военные нанесли удары по противнику в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях, ВСУ потеряли:
  • более 215 человек;
  • боевую бронированную машину;
  • 11 автомобилей;
  • две станции радиоэлектронной борьбы.
Также бойцы группировки "Запад" взяли Колодези в ДНР. Потери Киева в зоне ее ответственности:
© ИнфографикаПодразделения группировки "Запад" освободили Колодези в ДНР
Подразделения группировки Запад освободили Колодези в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки "Запад" освободили Колодези в ДНР
  • до 230 военнослужащих;
  • британский бронеавтомобиль Mastiff;
  • боевая бронированная машина "Новатор",
  • 14 автомобилей;
  • три артиллерийских орудия;
  • по четыре станции радиоэлектронной борьбы и склада боеприпасов.
