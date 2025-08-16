https://ria.ru/20250816/svo-2035768035.html

ВС России освободили два села в зоне СВО

Российские войска взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" завершено освобождение населенного пункта Вороное Днепропетровской области", — говорится в сводке.Военные нанесли удары по противнику в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях, ВСУ потеряли:Также бойцы группировки "Запад" взяли Колодези в ДНР. Потери Киева в зоне ее ответственности:

Кадры освобождения населенного пункта Вороное в Днепропетровской области Минобороны России показало кадры освобождения населённого пункта Вороное в Днепропетровской области. 2025-08-16T12:22 true PT2M04S

