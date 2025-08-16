https://ria.ru/20250816/svo-2035768035.html
ВС России освободили два села в зоне СВО
ВС России освободили два села в зоне СВО - РИА Новости, 16.08.2025
ВС России освободили два села в зоне СВО
Российские войска взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T12:22:00+03:00
2025-08-16T12:22:00+03:00
2025-08-16T14:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
днепропетровская область
красноармейск
вооруженные силы украины
димитров
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035769929_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47f24b734ae71a0ceb56cb4c8040bb4c.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" завершено освобождение населенного пункта Вороное Днепропетровской области", — говорится в сводке.Военные нанесли удары по противнику в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях, ВСУ потеряли:Также бойцы группировки "Запад" взяли Колодези в ДНР. Потери Киева в зоне ее ответственности:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
днепропетровская область
красноармейск
димитров
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035769929_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_80374960c05d6c6d8bed21a0d8619214.jpg
Кадры освобождения населенного пункта Вороное в Днепропетровской области
Минобороны России показало кадры освобождения населённого пункта Вороное в Днепропетровской области.
2025-08-16T12:22
true
PT2M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы рф, днепропетровская область, красноармейск, вооруженные силы украины, димитров, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Димитров, Запорожская область