Мерц заявил о готовности США участвовать в гарантиях безопасности Украины
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 16.08.2025
Мерц заявил о готовности США участвовать в гарантиях безопасности Украины
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. США готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины наряду с европейцами, утверждает канцлер Германии Фридрих Мерц. "Хорошая новость в том, что Америка готова поучаствовать в таких гарантиях безопасности (для Украины – ред.), не оставляет это одним европейцам. Но европейцы, конечно, должны со своей стороны вносить вклад в то, чтобы безопасность Украины обеспечивалась в долгосрочной перспективе", - заявил канцлер в интервью телеканалу ZDF. Ранее в субботу сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила о том, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске без участия европейцев показала, что канцлер ФРГ Мерц увел Германию на "политическую обочину". Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. США готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины наряду с европейцами, утверждает канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Хорошая новость в том, что Америка готова поучаствовать в таких гарантиях безопасности (для Украины – ред.), не оставляет это одним европейцам. Но европейцы, конечно, должны со своей стороны вносить вклад в то, чтобы безопасность Украины обеспечивалась в долгосрочной перспективе", - заявил канцлер в интервью телеканалу ZDF.
Ранее в субботу сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила о том, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске без участия европейцев показала, что канцлер ФРГ Мерц увел Германию на "политическую обочину".
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
