https://ria.ru/20250816/ssha-2035730915.html
В Белом доме необычно прокомментировали фото Путина с Трампом
В Белом доме необычно прокомментировали фото Путина с Трампом - РИА Новости, 16.08.2025
В Белом доме необычно прокомментировали фото Путина с Трампом
Белый дом опубликовал фото президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, сопроводив его подписью "целью всегда является мир". РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T05:15:00+03:00
2025-08-16T05:15:00+03:00
2025-08-16T06:59:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035702870_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_316d3c816c2622f66cd0dbeb272342e6.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Белый дом опубликовал фото президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, сопроводив его подписью "целью всегда является мир". На черно-белой фотографии, опубликованной Белым домом в соцсети Х, изображены Трамп, Путин, а также российский переводчик. "Целью всегда является мир", - говорится в публикации. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
https://ria.ru/20250816/sammit-2035730311.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035702870_435:0:3164:2047_1920x0_80_0_0_0034e4c13dfea3690ffe2c32bd9abd5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Белом доме необычно прокомментировали фото Путина с Трампом
Белый дом сопроводил фото Путина с Трампом подписью "целью всегда является мир"