В Белом доме необычно прокомментировали фото Путина с Трампом
05:15 16.08.2025 (обновлено: 06:59 16.08.2025)
В Белом доме необычно прокомментировали фото Путина с Трампом
Белый дом опубликовал фото президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, сопроводив его подписью "целью всегда является мир".
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Белый дом опубликовал фото президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, сопроводив его подписью "целью всегда является мир". На черно-белой фотографии, опубликованной Белым домом в соцсети Х, изображены Трамп, Путин, а также российский переводчик. "Целью всегда является мир", - говорится в публикации. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Белый дом опубликовал фото президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, сопроводив его подписью "целью всегда является мир".
На черно-белой фотографии, опубликованной Белым домом в соцсети Х, изображены Трамп, Путин, а также российский переводчик.
Белый дом опубликовал фото Путина и Трампа, подписав "целью всегда является мир"
Белый дом опубликовал фото Путина и Трампа, подписав "целью всегда является мир"
"Целью всегда является мир", - говорится в публикации.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Слуцкий прокомментировал саммит России и США
