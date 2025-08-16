https://ria.ru/20250816/ssha-2035728049.html
Трамп рассказал о списке украинских военнопленных, предоставленном Россией
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что РФ представила ему список из более чем одной тысячи украинских военнопленных, которых Украина должна согласиться принять.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что отказ киевского режима забирать тысячу своих военнопленных, списки которых были опубликованы Россией ранее, - геноцид Владимира Зеленского, он борется не с Россией, а с украинским народом."У меня есть список из одной тысячи человек. Они (РФ - ред) представили мне это сегодня, тысячи людей, заключенных, которые будут освобождены. Там одна тысяча человек, более тысячи заключенных. Что ж, они (украинские власти - ред.) должны их принять. Они (власти РФ - ред.) собираются освободить их. Они (власти Украины - ред.) должны принять их", - сказал он.Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
