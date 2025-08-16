Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, к чему может привести следующий саммит России и США - РИА Новости, 16.08.2025
04:44 16.08.2025
Эксперт рассказал, к чему может привести следующий саммит России и США
Эксперт рассказал, к чему может привести следующий саммит России и США
Следующий саммит лидеров России и США может привести "к соглашению, которое изменит правила игры в международной политике", считает бывший аналитик МИД Японии
в мире
россия
сша
москва
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
мид японии‎
ТОКИО, 16 авг - РИА Новости. Следующий саммит лидеров России и США может привести "к соглашению, которое изменит правила игры в международной политике", считает бывший аналитик МИД Японии и экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. В ходе пресс-конференции по итогам саммита Трамп допустил, что приедет на следующую встречу с Путиным в Москву. Комментируя возможность следующей встречи лидеров России и США, Сато подчеркнул, что столичные саммиты отличаются большей официальностью. "Объявление о письменном соглашении также имеет важное значение (неспособность достичь соглашения на столичном саммите считается провалом в дипломатической сфере). Следующий российско-американский саммит может привести к соглашению, которое изменит правила игры в международной политике", - отметил он в комментарии к посвященной встрече российского и американского лидеров статье в японской газете "Асахи".Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
в мире, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, мид японии‎
В мире, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, МИД Японии‎
Эксперт рассказал, к чему может привести следующий саммит России и США

Сато: следующий саммит России и США может изменить правила игры

ТОКИО, 16 авг - РИА Новости. Следующий саммит лидеров России и США может привести "к соглашению, которое изменит правила игры в международной политике", считает бывший аналитик МИД Японии и экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. В ходе пресс-конференции по итогам саммита Трамп допустил, что приедет на следующую встречу с Путиным в Москву. Комментируя возможность следующей встречи лидеров России и США, Сато подчеркнул, что столичные саммиты отличаются большей официальностью.
"Объявление о письменном соглашении также имеет важное значение (неспособность достичь соглашения на столичном саммите считается провалом в дипломатической сфере). Следующий российско-американский саммит может привести к соглашению, которое изменит правила игры в международной политике", - отметил он в комментарии к посвященной встрече российского и американского лидеров статье в японской газете "Асахи".
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
