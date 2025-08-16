https://ria.ru/20250816/ssha-2035714231.html

Путин надеется, что Россия и США смогут перешагнуть "из вчера в завтра"

Путин надеется, что Россия и США смогут перешагнуть "из вчера в завтра" - РИА Новости, 16.08.2025

Путин надеется, что Россия и США смогут перешагнуть "из вчера в завтра"

Между Россией и США проходит линия изменения дат, где можно перешагнуть из "вчера" в "завтра", сказал президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что такой... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T03:33:00+03:00

2025-08-16T03:33:00+03:00

2025-08-16T03:56:00+03:00

в мире

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

аляска

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035713261_0:86:3226:1901_1920x0_80_0_0_c669f54f792d15e6e0e867b941264aea.jpg

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Между Россией и США проходит линия изменения дат, где можно перешагнуть из "вчера" в "завтра", сказал президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что такой шаг получится сделать в политической сфере."Символично, что неподалеку, на границе России и США, как я уже говорил, проходит так называемая линия перемены дат, где можно будет перешагнуть буквально из вчера в завтра. И, надеюсь, у нас так и получится в политической сфере", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.Переговоры лидеров России и США проходили в узком составе в формате "три на три". Встреча проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250816/sammit-2035714056.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, аляска