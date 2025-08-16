Рейтинг@Mail.ru
03:33 16.08.2025
Путин надеется, что Россия и США смогут перешагнуть "из вчера в завтра"
Путин надеется, что Россия и США смогут перешагнуть "из вчера в завтра"
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
аляска
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Между Россией и США проходит линия изменения дат, где можно перешагнуть из "вчера" в "завтра", сказал президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что такой шаг получится сделать в политической сфере."Символично, что неподалеку, на границе России и США, как я уже говорил, проходит так называемая линия перемены дат, где можно будет перешагнуть буквально из вчера в завтра. И, надеюсь, у нас так и получится в политической сфере", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.Переговоры лидеров России и США проходили в узком составе в формате "три на три". Встреча проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Между Россией и США проходит линия изменения дат, где можно перешагнуть из "вчера" в "завтра", сказал президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что такой шаг получится сделать в политической сфере.
"Символично, что неподалеку, на границе России и США, как я уже говорил, проходит так называемая линия перемены дат, где можно будет перешагнуть буквально из вчера в завтра. И, надеюсь, у нас так и получится в политической сфере", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
Переговоры лидеров России и США проходили в узком составе в формате "три на три". Встреча проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
