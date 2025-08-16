Рейтинг@Mail.ru
Визит Путина в США продлился пять часов - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 16.08.2025 (обновлено: 03:22 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/ssha-2035710617.html
Визит Путина в США продлился пять часов
Визит Путина в США продлился пять часов - РИА Новости, 16.08.2025
Визит Путина в США продлился пять часов
Визит президента РФ Владимира Путина в США продолжался пять часов, подсчитал корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T03:18:00+03:00
2025-08-16T03:22:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
ил-96
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035707640_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ab95bd363068a8346443af8efedcca84.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в США продолжался пять часов, подсчитал корреспондент РИА Новости. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Самолет российского президента приземлился на аэродроме Анкориджа в 21.50 мск пятницы (10.50 местного времени). В 2.50 мск субботы (15.50 местного времени) Путин поднялся на борт "Ил-96" по итогам саммита в США. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250816/putin-2035710233.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин покидает Аляску
Путин покидает Аляску
2025-08-16T03:18
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035707640_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b73b6f840137fab528ce19aea515a3ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, ил-96, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Ил-96, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Визит Путина в США продлился пять часов

Визит Путина на Аляску продлился пять часов

Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в США продолжался пять часов, подсчитал корреспондент РИА Новости.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.
Самолет российского президента приземлился на аэродроме Анкориджа в 21.50 мск пятницы (10.50 местного времени). В 2.50 мск субботы (15.50 местного времени) Путин поднялся на борт "Ил-96" по итогам саммита в США.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Россия заинтересована в завершении украинского конфликта, заявил Путин
03:17
 
В миреРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровИл-96Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала