Визит Путина в США продлился пять часов
Визит Путина в США продлился пять часов
2025-08-16T03:18:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
ил-96
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в США продолжался пять часов, подсчитал корреспондент РИА Новости. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Самолет российского президента приземлился на аэродроме Анкориджа в 21.50 мск пятницы (10.50 местного времени). В 2.50 мск субботы (15.50 местного времени) Путин поднялся на борт "Ил-96" по итогам саммита в США. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
россия
сша
аляска
2025
