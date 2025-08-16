https://ria.ru/20250816/ssha-2035709504.html

Визит Путина на Аляску завершился

Визит Путина на Аляску завершился

Визит Путина на Аляску завершился

Визит президента РФ Владимира Путина на Аляску, где прошли его переговоры с лидером США Дональдом Трампом, завершился, российский президент сел в свой самолет

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина на Аляску, где прошли его переговоры с лидером США Дональдом Трампом, завершился, российский президент сел в свой самолет в аэропорту Анкориджа. Встреча Путина и Трампа прошла 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры проходили в узком составе в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

