Визит Путина на Аляску завершился

https://ria.ru/20250816/ssha-2035709504.html
Визит президента РФ Владимира Путина на Аляску, где прошли его переговоры с лидером США Дональдом Трампом, завершился, российский президент сел в свой самолет в РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T03:13:00+03:00
2025-08-16T03:13:00+03:00
2025-08-16T03:23:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035710897_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_42d53a1101c8f3aa0912fac8518dbe4a.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина на Аляску, где прошли его переговоры с лидером США Дональдом Трампом, завершился, российский президент сел в свой самолет в аэропорту Анкориджа. Встреча Путина и Трампа прошла 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры проходили в узком составе в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
https://ria.ru/20250816/putin-2035709158.html
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035710897_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_353d12fb5b968632559a47089083b37b.jpg
2025-08-16T03:13
