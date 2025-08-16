Рейтинг@Mail.ru
NBC сообщил об отмене запланированного обеда Трампа и Путин
03:08 16.08.2025 (обновлено: 03:15 16.08.2025)
NBC сообщил об отмене запланированного обеда Трампа и Путин
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. У президента США Дональда Трампа был запланирован рабочий обед с российским лидером Владимиром Путиным и другими членами делегаций, однако после встречи и пресс-конференции его отменили, сообщает в субботу телеканал NBC."У Трампа был запланирован рабочий обед с Путиным и рядом высокопоставленных чиновников США, но после почти трех часов переговоров два президента вместо этого сразу отправились на пресс-конференцию", - сообщает телеканал.Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
в мире, сша, nbc, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, россия, аляска, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, NBC, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, Россия, Аляска, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. У президента США Дональда Трампа был запланирован рабочий обед с российским лидером Владимиром Путиным и другими членами делегаций, однако после встречи и пресс-конференции его отменили, сообщает в субботу телеканал NBC.
Трампа был запланирован рабочий обед с Путиным и рядом высокопоставленных чиновников США, но после почти трех часов переговоров два президента вместо этого сразу отправились на пресс-конференцию", - сообщает телеканал.
Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Россия помнит о разгроме общих с США врагов, заявил Путин
