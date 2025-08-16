https://ria.ru/20250816/ssha-2035708681.html
NBC сообщил об отмене запланированного обеда Трампа и Путин
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. У президента США Дональда Трампа был запланирован рабочий обед с российским лидером Владимиром Путиным и другими членами делегаций, однако после встречи и пресс-конференции его отменили, сообщает в субботу телеканал NBC."У Трампа был запланирован рабочий обед с Путиным и рядом высокопоставленных чиновников США, но после почти трех часов переговоров два президента вместо этого сразу отправились на пресс-конференцию", - сообщает телеканал.Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
