https://ria.ru/20250816/ssha-2035708681.html

NBC сообщил об отмене запланированного обеда Трампа и Путин

NBC сообщил об отмене запланированного обеда Трампа и Путин - РИА Новости, 16.08.2025

NBC сообщил об отмене запланированного обеда Трампа и Путин

У президента США Дональда Трампа был запланирован рабочий обед с российским лидером Владимиром Путиным и другими членами делегаций, однако после встречи и... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T03:08:00+03:00

2025-08-16T03:08:00+03:00

2025-08-16T03:15:00+03:00

в мире

сша

nbc

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

россия

аляска

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035706017_0:157:3062:1879_1920x0_80_0_0_08da9c1c3e0aaeef9649a04621252198.jpg

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. У президента США Дональда Трампа был запланирован рабочий обед с российским лидером Владимиром Путиным и другими членами делегаций, однако после встречи и пресс-конференции его отменили, сообщает в субботу телеканал NBC."У Трампа был запланирован рабочий обед с Путиным и рядом высокопоставленных чиновников США, но после почти трех часов переговоров два президента вместо этого сразу отправились на пресс-конференцию", - сообщает телеканал.Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

https://ria.ru/20250816/putin-2035708332.html

сша

россия

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, nbc, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, россия, аляска, встреча путина и трампа на аляске