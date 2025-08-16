https://ria.ru/20250816/ssha-2035704298.html
Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине
Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине
Владимир Путин после встречи с Дональдом Трампом увидел возможность прийти к заключению мира на Украине. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T02:50:00+03:00
2025-08-16T02:50:00+03:00
2025-08-16T08:50:00+03:00
в мире
сша
аляска
россия
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035702870_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_316d3c816c2622f66cd0dbeb272342e6.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг — РИА Новости. Владимир Путин после встречи с Дональдом Трампом увидел возможность прийти к заключению мира на Украине. "В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти, и чем быстрее, тем лучше, до завершения конфликта на Украине", — сказал он.Лидеры выступили с заявлениями для прессы после переговоров. Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже — крупнейшем городе на Аляске. Саммит прошел в формате "три на три". С российской стороны присутствовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Беседа длилась два часа 45 минут. Путин стал первым президентом России, который посетил Аляску. Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
https://ria.ru/20250816/putin-2035703301.html
сша
аляска
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035702870_435:0:3164:2047_1920x0_80_0_0_0034e4c13dfea3690ffe2c32bd9abd5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, аляска, россия, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, украина
В мире, США, Аляска, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Украина
Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине
Путин заявил, что Россия и США могут дойти до завершения конфликта на Украине