Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине
02:50 16.08.2025 (обновлено: 08:50 16.08.2025)
Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине
Владимир Путин после встречи с Дональдом Трампом увидел возможность прийти к заключению мира на Украине. РИА Новости, 16.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг — РИА Новости. Владимир Путин после встречи с Дональдом Трампом увидел возможность прийти к заключению мира на Украине. "В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти, и чем быстрее, тем лучше, до завершения конфликта на Украине", — сказал он.Лидеры выступили с заявлениями для прессы после переговоров. Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже — крупнейшем городе на Аляске. Саммит прошел в формате "три на три". С российской стороны присутствовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Беседа длилась два часа 45 минут. Путин стал первым президентом России, который посетил Аляску. Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг — РИА Новости. Владимир Путин после встречи с Дональдом Трампом увидел возможность прийти к заключению мира на Украине.
"В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти, и чем быстрее, тем лучше, до завершения конфликта на Украине", — сказал он.
Лидеры выступили с заявлениями для прессы после переговоров. Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже — крупнейшем городе на Аляске. Саммит прошел в формате "три на три". С российской стороны присутствовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Беседа длилась два часа 45 минут. Путин стал первым президентом России, который посетил Аляску.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Путин после переговоров посетил кладбище, где похоронены советские летчики
