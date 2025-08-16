Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал поделиться итогами встречи с Путиным с Зеленским - РИА Новости, 16.08.2025
02:37 16.08.2025
Трамп пообещал поделиться итогами встречи с Путиным с Зеленским
Трамп пообещал поделиться итогами встречи с Путиным с Зеленским - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп пообещал поделиться итогами встречи с Путиным с Зеленским
Президент США Дональд Трамп пообещал позвонить Владимиру Зеленскому, НАТО и другим, чтобы поделиться итогами встречи с президентом России Владимиром Путиным,... РИА Новости, 16.08.2025
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
нато
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал позвонить Владимиру Зеленскому, НАТО и другим, чтобы поделиться итогами встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил он на пресс-конференции по итогам встречи в узком составе с российским лидером и делегацией РФ. "На мой взгляд, у нас была очень продуктивная встреча. Мы согласились по многим, очень многим пунктам, по большинству из них, я бы сказал, по паре важных вопросов мы еще не совсем разобрались, но мы добились определенного прогресса. Нет сделки до того, как достигнута сделка. Через некоторое время я позвоню в НАТО, обзвоню различных людей, которых сочту подходящими, и... позвоню... Зеленскому и расскажу им о сегодняшней встрече", - сказал Трамп. Встреча лидеров России и США проходит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе. В переговорах с российской стороны принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп пообещал поделиться итогами встречи с Путиным с Зеленским

Трамп пообещал позвонить Зеленскому и в НАТО после встречи с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал позвонить Владимиру Зеленскому, НАТО и другим, чтобы поделиться итогами встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил он на пресс-конференции по итогам встречи в узком составе с российским лидером и делегацией РФ.
"На мой взгляд, у нас была очень продуктивная встреча. Мы согласились по многим, очень многим пунктам, по большинству из них, я бы сказал, по паре важных вопросов мы еще не совсем разобрались, но мы добились определенного прогресса. Нет сделки до того, как достигнута сделка. Через некоторое время я позвоню в НАТО, обзвоню различных людей, которых сочту подходящими, и... позвоню... Зеленскому и расскажу им о сегодняшней встрече", - сказал Трамп.
Встреча лидеров России и США проходит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе.
В переговорах с российской стороны принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Путин назвал украинский народ братским
В миреРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
