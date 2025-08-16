https://ria.ru/20250816/ssha-2035700476.html

Трамп пообещал поделиться итогами встречи с Путиным с Зеленским

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал позвонить Владимиру Зеленскому, НАТО и другим, чтобы поделиться итогами встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил он на пресс-конференции по итогам встречи в узком составе с российским лидером и делегацией РФ. "На мой взгляд, у нас была очень продуктивная встреча. Мы согласились по многим, очень многим пунктам, по большинству из них, я бы сказал, по паре важных вопросов мы еще не совсем разобрались, но мы добились определенного прогресса. Нет сделки до того, как достигнута сделка. Через некоторое время я позвоню в НАТО, обзвоню различных людей, которых сочту подходящими, и... позвоню... Зеленскому и расскажу им о сегодняшней встрече", - сказал Трамп. Встреча лидеров России и США проходит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе. В переговорах с российской стороны принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

