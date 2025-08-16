https://ria.ru/20250816/ssha-2035696386.html

Путин заявил о назревшей встрече с Трампом

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Личная встреча глав России и США реально назрела, заявил президент РФ Владимир Путин. "Очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу. И в этом плане личная встреча глав двух государств (России и США - ред.) реально назрела, конечно, с условием серьезной и кропотливой подготовки. И такая работа в целом была проделана", - сказал Путин в ходе совместной пресс-конференции с Трампом. Встреча лидеров России и США проходит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе. В переговорах с российской стороны принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев./Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250816/putin-2035695958.html

