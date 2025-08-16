Рейтинг@Mail.ru
Дарчиев рассказал о борьбе с токсичным наследием в отношениях России и США - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:36 16.08.2025 (обновлено: 03:10 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/ssha-2035684262.html
Дарчиев рассказал о борьбе с токсичным наследием в отношениях России и США
Дарчиев рассказал о борьбе с токсичным наследием в отношениях России и США - РИА Новости, 16.08.2025
Дарчиев рассказал о борьбе с токсичным наследием в отношениях России и США
Огромное "токсичное наследие" осталось в отношениях России с США от прежней американской администрации, его необходимо преодолевать, такое желание есть с обеих... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T01:36:00+03:00
2025-08-16T03:10:00+03:00
в мире
россия
сша
александр дарчиев
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616883_0:121:2938:1774_1920x0_80_0_0_35508ef9303c2be1b8160746561e8874.jpg
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Огромное "токсичное наследие" осталось в отношениях России с США от прежней американской администрации, его необходимо преодолевать, такое желание есть с обеих сторон, заявил посол России в США Александр Дарчиев."Естественно, администрация новая, осталось… огромное токсичное наследие от прежней администрации, которое необходимо преодолевать, желание с обеих сторон есть", - сказал Дарчиев в эфире Первого канала.Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250816/dmitriev-2035683955.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616883_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1c90418ef1041c0146654bc6baa3b4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, александр дарчиев, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Александр Дарчиев, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Дарчиев рассказал о борьбе с токсичным наследием в отношениях России и США

Посол Дарчиев: токсичное наследие в отношениях США и России нужно преодолеть

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Огромное "токсичное наследие" осталось в отношениях России с США от прежней американской администрации, его необходимо преодолевать, такое желание есть с обеих сторон, заявил посол России в США Александр Дарчиев.
"Естественно, администрация новая, осталось… огромное токсичное наследие от прежней администрации, которое необходимо преодолевать, желание с обеих сторон есть", - сказал Дарчиев в эфире Первого канала.
Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Первые комментарии Кирилла Дмитриева - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Дмитриев прокомментировал итоги переговоров Путина и Трампа
01:34
 
В миреРоссияСШААлександр ДарчиевВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала