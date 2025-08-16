https://ria.ru/20250816/ssha-2035684262.html
Дарчиев рассказал о борьбе с токсичным наследием в отношениях России и США
Дарчиев рассказал о борьбе с токсичным наследием в отношениях России и США - РИА Новости, 16.08.2025
Дарчиев рассказал о борьбе с токсичным наследием в отношениях России и США
Огромное "токсичное наследие" осталось в отношениях России с США от прежней американской администрации, его необходимо преодолевать, такое желание есть с обеих... РИА Новости, 16.08.2025
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Огромное "токсичное наследие" осталось в отношениях России с США от прежней американской администрации, его необходимо преодолевать, такое желание есть с обеих сторон, заявил посол России в США Александр Дарчиев."Естественно, администрация новая, осталось… огромное токсичное наследие от прежней администрации, которое необходимо преодолевать, желание с обеих сторон есть", - сказал Дарчиев в эфире Первого канала.Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
россия
сша
Дарчиев рассказал о борьбе с токсичным наследием в отношениях России и США
Посол Дарчиев: токсичное наследие в отношениях США и России нужно преодолеть