https://ria.ru/20250816/ssha-2035681527.html

Переговоры Путина и Трампа в узком составе продолжались почти три часа

Переговоры Путина и Трампа в узком составе продолжались почти три часа - РИА Новости, 16.08.2025

Переговоры Путина и Трампа в узком составе продолжались почти три часа

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T01:23:00+03:00

2025-08-16T01:23:00+03:00

2025-08-16T01:23:00+03:00

в мире

россия

сша

сергей лавров

юрий ушаков

марко рубио

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035670565_0:62:3421:1986_1920x0_80_0_0_ce588db9be79a945e8bc538cd5e7e7e6.jpg

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут, передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три". Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250815/torgovlya-2035663227.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, сергей лавров, юрий ушаков, марко рубио, встреча путина и трампа на аляске