16.08.2025
01:23 16.08.2025
Переговоры Путина и Трампа в узком составе продолжались почти три часа
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут, передает корреспондент РИА Новости.
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут, передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три". Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
Переговоры Путина и Трампа в узком составе продолжались почти три часа

Переговоры Путина и Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три".
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
