https://ria.ru/20250816/ssha-2035681527.html
Переговоры Путина и Трампа в узком составе продолжались почти три часа
Переговоры Путина и Трампа в узком составе продолжались почти три часа - РИА Новости, 16.08.2025
Переговоры Путина и Трампа в узком составе продолжались почти три часа
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T01:23:00+03:00
2025-08-16T01:23:00+03:00
2025-08-16T01:23:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей лавров
юрий ушаков
марко рубио
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035670565_0:62:3421:1986_1920x0_80_0_0_ce588db9be79a945e8bc538cd5e7e7e6.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут, передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три". Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/torgovlya-2035663227.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035670565_375:0:3104:2047_1920x0_80_0_0_16ae327bca37adfee5f2d7a717ade1a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей лавров, юрий ушаков, марко рубио, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Переговоры Путина и Трампа в узком составе продолжались почти три часа
Переговоры Путина и Трампа в узком составе продолжались 2 часа 45 минут