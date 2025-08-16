https://ria.ru/20250816/ssha-2035680301.html

Дарчиев высказался о ходе переговоров в Анкоридже

Дарчиев высказался о ходе переговоров в Анкоридже - РИА Новости, 16.08.2025

Дарчиев высказался о ходе переговоров в Анкоридже

16.08.2025 - Тональность общения России и США сейчас рабочая и нацелена на результат, заявил посол России в США Александр Дарчиев.

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Тональность общения России и США сейчас рабочая и нацелена на результат, заявил посол России в США Александр Дарчиев."Тональность общения у нас с американцами сейчас нормальная, рабочая, нацеленность на результат", - сказал Дарчиев в эфире Первого канала.Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

