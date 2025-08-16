Рейтинг@Mail.ru
Дарчиев высказался о ходе переговоров в Анкоридже
01:19 16.08.2025 (обновлено: 02:50 16.08.2025)
Дарчиев высказался о ходе переговоров в Анкоридже
Тональность общения России и США сейчас рабочая и нацелена на результат, заявил посол России в США Александр Дарчиев.
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Тональность общения России и США сейчас рабочая и нацелена на результат, заявил посол России в США Александр Дарчиев."Тональность общения у нас с американцами сейчас нормальная, рабочая, нацеленность на результат", - сказал Дарчиев в эфире Первого канала.Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Тональность общения России и США сейчас рабочая и нацелена на результат, заявил посол России в США Александр Дарчиев.
"Тональность общения у нас с американцами сейчас нормальная, рабочая, нацеленность на результат", - сказал Дарчиев в эфире Первого канала.
Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Подготовка к пресс-конференции Путина и Трампа - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Пресс-конференция Путина и Трампа может начаться раньше, сообщил Fox News
01:23
 
