Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Аляски назвал день саммита России и США историческим - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/ssha-2035674432.html
Губернатор Аляски назвал день саммита России и США историческим
Губернатор Аляски назвал день саммита России и США историческим - РИА Новости, 16.08.2025
Губернатор Аляски назвал день саммита России и США историческим
Губернатор Аляски Майк Данливи назвал историческим день саммита РФ и США на Аляске, по его словам, Соединенные Штаты настроены оптимистично и ждут, что встреча... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T00:55:00+03:00
2025-08-16T00:55:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035670532_128:0:3767:2047_1920x0_80_0_0_1ace3e0a46957c6d2a856f45691b134c.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Губернатор Аляски Майк Данливи назвал историческим день саммита РФ и США на Аляске, по его словам, Соединенные Штаты настроены оптимистично и ждут, что встреча будет началом "чего-то хорошего". Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры продолжаются уже два часа. "Исторический день здесь, на Аляске... Мы оптимистично настроены, что это начало чего-то хорошего, надеемся, что справедливого мира", - заявил Данливи в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Х. По словам губернатора, он встретился с Трампом на борту президентского самолета Air Force One, они обсудили ряд вопросов. Данливи добавил, что Трамп ожидает, что переговоры закончатся "чем-то позитивным". "Мы не знаем, что это будет, время покажет", - подчеркнул Данливи. Также он опроверг слухи о том, что полезные ископаемые Аляски якобы будут проданы РФ, или газ штата будет транспортироваться Россией. По словам губернатора, этот вопрос обсуждался в ходе его беседы с Трампом. В составе делегации РФ помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035671937.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035670532_519:0:3248:2047_1920x0_80_0_0_fc6d0827085b3d1f8696764a1f0569a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, аляска, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Губернатор Аляски назвал день саммита России и США историческим

Губернатор Аляски Данливи назвал день саммита России и США историческим

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Губернатор Аляски Майк Данливи назвал историческим день саммита РФ и США на Аляске, по его словам, Соединенные Штаты настроены оптимистично и ждут, что встреча будет началом "чего-то хорошего".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры продолжаются уже два часа.
"Исторический день здесь, на Аляске... Мы оптимистично настроены, что это начало чего-то хорошего, надеемся, что справедливого мира", - заявил Данливи в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Х.
По словам губернатора, он встретился с Трампом на борту президентского самолета Air Force One, они обсудили ряд вопросов. Данливи добавил, что Трамп ожидает, что переговоры закончатся "чем-то позитивным".
"Мы не знаем, что это будет, время покажет", - подчеркнул Данливи.
Также он опроверг слухи о том, что полезные ископаемые Аляски якобы будут проданы РФ, или газ штата будет транспортироваться Россией. По словам губернатора, этот вопрос обсуждался в ходе его беседы с Трампом.
В составе делегации РФ помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент США Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина по прибытии на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Белый дом одним словом описал встречу Путина и Трампа
00:45
 
В миреРоссияАляскаСШАДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала