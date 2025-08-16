https://ria.ru/20250816/spetsoperatsiya-2035769206.html
ВСУ потеряли более 215 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Киев за сутки потерял более 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Восток", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T12:31:00+03:00
2025-08-16T12:31:00+03:00
2025-08-16T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983962015_0:0:3251:1829_1920x0_80_0_0_d3eed9aea22e973e43e5520ec6a7965d.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Киев за сутки потерял более 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Восток", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Диброва, Ивановка, Левадное, Новониколаевка, Орестополь Днепропетровской области, Новодаровка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.Уточняется, что противник потерял "более 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983962015_42:0:2771:2047_1920x0_80_0_0_84ce05977bf9adaf5b418502636b0964.jpg
