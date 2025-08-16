https://ria.ru/20250816/spetsoperatsiya-2035769206.html

ВСУ потеряли более 215 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

Киев за сутки потерял более 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Восток", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Киев за сутки потерял более 215 военных в зоне действий российской группировки войск "Восток", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Диброва, Ивановка, Левадное, Новониколаевка, Орестополь Днепропетровской области, Новодаровка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.Уточняется, что противник потерял "более 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы".

