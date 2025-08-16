Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде надеются, что Россия и США продолжат контролировать СНВ - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/sovfed-2035745264.html
В Совфеде надеются, что Россия и США продолжат контролировать СНВ
В Совфеде надеются, что Россия и США продолжат контролировать СНВ - РИА Новости, 16.08.2025
В Совфеде надеются, что Россия и США продолжат контролировать СНВ
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил надежду, что Россия и США будут и далее контролировать вопросы стратегических... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T09:06:00+03:00
2025-08-16T09:06:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
владимир джабаров
владимир путин
совет федерации рф
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878357_253:480:2756:1888_1920x0_80_0_0_f1375e6cf9c8baf5e7d3e47a3b60c81e.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил надежду, что Россия и США будут и далее контролировать вопросы стратегических наступательных вооружений. По мере приближения срока истечения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в феврале 2026 года Москва видит риск полного отсутствия каких-либо механизмов контроля в этой сфере, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я надеюсь, что рассматриваются и вопросы стратегических наступательных вооружений. Договор у нас заканчивается. И я думаю, что есть надежда, что и дальше две страны будут контролировать этот процесс", - сказал Джабаров в эфире телеканала "Россия 24" по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Президент РФ Владимир Путин ранее не исключил, что следующим этапом контактов с США может стать выход на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями.
https://ria.ru/20250816/sammit-2035730311.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878357_381:196:2850:2048_1920x0_80_0_0_610e69a67c6afedfa89ecd43ee937e77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, владимир джабаров, владимир путин, совет федерации рф, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Москва, Владимир Джабаров, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Совфеде надеются, что Россия и США продолжат контролировать СНВ

Джабаров выразил надежду о продолжении контроля России и США над вопросами СНВ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил надежду, что Россия и США будут и далее контролировать вопросы стратегических наступательных вооружений.
По мере приближения срока истечения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в феврале 2026 года Москва видит риск полного отсутствия каких-либо механизмов контроля в этой сфере, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я надеюсь, что рассматриваются и вопросы стратегических наступательных вооружений. Договор у нас заканчивается. И я думаю, что есть надежда, что и дальше две страны будут контролировать этот процесс", - сказал Джабаров в эфире телеканала "Россия 24" по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
Президент РФ Владимир Путин ранее не исключил, что следующим этапом контактов с США может стать выход на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Слуцкий прокомментировал саммит России и США
05:04
 
В миреРоссияСШАМоскваВладимир ДжабаровВладимир ПутинСовет Федерации РФВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала