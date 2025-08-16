Рейтинг@Mail.ru
Economist: есть предварительное соглашение о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 16.08.2025 (обновлено: 10:43 16.08.2025)
Economist: есть предварительное соглашение о прекращении огня на Украине
Корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источник утверждает, что якобы есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до... РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источник утверждает, что якобы есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского. "Мне сказали, что есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи лидеров", - написал Кэрролл в социальной сети X. Он также привел слова источника, который заявил, что "небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров". Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске
Economist: есть предварительное соглашение о прекращении огня на Украине

Economist узнал о соглашении по прекращению огня в воздухе на Украине

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источник утверждает, что якобы есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
"Мне сказали, что есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи лидеров", - написал Кэрролл в социальной сети X.
Он также привел слова источника, который заявил, что "небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров".
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
