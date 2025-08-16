https://ria.ru/20250816/soglashenie-2035755970.html
Economist: есть предварительное соглашение о прекращении огня на Украине
Economist: есть предварительное соглашение о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Economist: есть предварительное соглашение о прекращении огня на Украине
Корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источник утверждает, что якобы есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T10:31:00+03:00
2025-08-16T10:31:00+03:00
2025-08-16T10:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источник утверждает, что якобы есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского. "Мне сказали, что есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи лидеров", - написал Кэрролл в социальной сети X. Он также привел слова источника, который заявил, что "небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров". Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0ad5adda400c919d5c37cf454048e8fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Economist: есть предварительное соглашение о прекращении огня на Украине
Economist узнал о соглашении по прекращению огня в воздухе на Украине