https://ria.ru/20250816/smi-2035836504.html

СМИ: Трамп проведет трехстороннюю встречу лишь после переговоров с Украиной

СМИ: Трамп проведет трехстороннюю встречу лишь после переговоров с Украиной - РИА Новости, 16.08.2025

СМИ: Трамп проведет трехстороннюю встречу лишь после переговоров с Украиной

Президент США Дональд Трамп начнет подготовку к трехсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным только в случае, если переговоры американского лидера... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T23:10:00+03:00

2025-08-16T23:10:00+03:00

2025-08-16T23:24:00+03:00

дональд трамп

в мире

россия

сша

украина

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035720856_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_6cf6d77f0ab6aa8c79b1171996b10aa5.jpg

ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начнет подготовку к трехсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным только в случае, если переговоры американского лидера с Владимиром Зеленским в понедельник пройдут успешно, сообщил телеканал CNN.CNN со ссылкой на источники объявил, что на встрече 18 августа будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским, при этом европейские чиновники ожидают, что к переговорам Трампа и Зеленского в Белом доме присоединится один европейский лидер, но пока остается неясным, кто именно,."Трамп заявил европейским лидерам, что хочет организовать трехсторонний саммит с участием себя, Зеленского и Путина к следующей пятнице, и что он приступит к организации встречи, если переговоры с Зеленским в Овальном кабинете в понедельник пройдут успешно", - говорится в сообщении телеканала.Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250816/polsha-2035837025.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, в мире, россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский