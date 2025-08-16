Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп проведет трехстороннюю встречу лишь после переговоров с Украиной - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:10 16.08.2025 (обновлено: 23:24 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/smi-2035836504.html
СМИ: Трамп проведет трехстороннюю встречу лишь после переговоров с Украиной
СМИ: Трамп проведет трехстороннюю встречу лишь после переговоров с Украиной - РИА Новости, 16.08.2025
СМИ: Трамп проведет трехстороннюю встречу лишь после переговоров с Украиной
Президент США Дональд Трамп начнет подготовку к трехсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным только в случае, если переговоры американского лидера... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T23:10:00+03:00
2025-08-16T23:24:00+03:00
дональд трамп
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035720856_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_6cf6d77f0ab6aa8c79b1171996b10aa5.jpg
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начнет подготовку к трехсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным только в случае, если переговоры американского лидера с Владимиром Зеленским в понедельник пройдут успешно, сообщил телеканал CNN.CNN со ссылкой на источники объявил, что на встрече 18 августа будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским, при этом европейские чиновники ожидают, что к переговорам Трампа и Зеленского в Белом доме присоединится один европейский лидер, но пока остается неясным, кто именно,."Трамп заявил европейским лидерам, что хочет организовать трехсторонний саммит с участием себя, Зеленского и Путина к следующей пятнице, и что он приступит к организации встречи, если переговоры с Зеленским в Овальном кабинете в понедельник пройдут успешно", - говорится в сообщении телеканала.Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/polsha-2035837025.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035720856_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3466a24bd74134b3872c03235f3d1129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, в мире, россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский
Дональд Трамп, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский
СМИ: Трамп проведет трехстороннюю встречу лишь после переговоров с Украиной

CNN: Трамп проведет трехстороннюю встречу после успешных переговоров с Украиной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДональд Трамп во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Дональд Трамп во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начнет подготовку к трехсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным только в случае, если переговоры американского лидера с Владимиром Зеленским в понедельник пройдут успешно, сообщил телеканал CNN.
CNN со ссылкой на источники объявил, что на встрече 18 августа будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским, при этом европейские чиновники ожидают, что к переговорам Трампа и Зеленского в Белом доме присоединится один европейский лидер, но пока остается неясным, кто именно,.
"Трамп заявил европейским лидерам, что хочет организовать трехсторонний саммит с участием себя, Зеленского и Путина к следующей пятнице, и что он приступит к организации встречи, если переговоры с Зеленским в Овальном кабинете в понедельник пройдут успешно", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Глава МИД Польши сделал дерзкое заявление после встречи Путина и Трампа
Вчера, 23:20
 
Дональд ТрампВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала