Слуцкий оценил результаты саммита в Анкоридже

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Результат саммита в Анкоридже может стать фундаментом для разрешения украинского кризиса в обозримом будущем, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Результат Анкориджа, действительно, будет закрепляться. И на нем, как на фундаментной плите, появятся новые результаты, наиболее знаковым из которых, есть все основания предположить, - для этого придется изрядно попотеть, потрудиться, поспорить - может стать разрешение украинского кризиса в обозримом будущем. По крайней мере, сегодня, похоже, обе стороны реальным образом за это выступают", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24". По словам парламентария, состоявшиеся переговоры между лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут стать "переломным моментом", который поднимет российско-американские отношения на новую, более высокую и конструктивную орбиту. "Это действительно перезагрузка. И это уход от мертвой эпохи Байдена, когда Москва и Вашингтон не имели между собой отношений", - добавил он.

