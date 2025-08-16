Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий оценил результаты саммита в Анкоридже
16:54 16.08.2025
Слуцкий оценил результаты саммита в Анкоридже
Результат саммита в Анкоридже может стать фундаментом для разрешения украинского кризиса в обозримом будущем, заявил глава комитета Госдумы по международным... РИА Новости, 16.08.2025
в мире
россия
сша
аляска
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
дональд трамп
госдума рф
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Результат саммита в Анкоридже может стать фундаментом для разрешения украинского кризиса в обозримом будущем, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Результат Анкориджа, действительно, будет закрепляться. И на нем, как на фундаментной плите, появятся новые результаты, наиболее знаковым из которых, есть все основания предположить, - для этого придется изрядно попотеть, потрудиться, поспорить - может стать разрешение украинского кризиса в обозримом будущем. По крайней мере, сегодня, похоже, обе стороны реальным образом за это выступают", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24". По словам парламентария, состоявшиеся переговоры между лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут стать "переломным моментом", который поднимет российско-американские отношения на новую, более высокую и конструктивную орбиту. "Это действительно перезагрузка. И это уход от мертвой эпохи Байдена, когда Москва и Вашингтон не имели между собой отношений", - добавил он.
в мире, россия, сша, аляска, леонид слуцкий (политик), владимир путин, дональд трамп, госдума рф, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Дональд Трамп, Госдума РФ, Встреча Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Результат саммита в Анкоридже может стать фундаментом для разрешения украинского кризиса в обозримом будущем, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
"Результат Анкориджа, действительно, будет закрепляться. И на нем, как на фундаментной плите, появятся новые результаты, наиболее знаковым из которых, есть все основания предположить, - для этого придется изрядно попотеть, потрудиться, поспорить - может стать разрешение украинского кризиса в обозримом будущем. По крайней мере, сегодня, похоже, обе стороны реальным образом за это выступают", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".
По словам парламентария, состоявшиеся переговоры между лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут стать "переломным моментом", который поднимет российско-американские отношения на новую, более высокую и конструктивную орбиту.
"Это действительно перезагрузка. И это уход от мертвой эпохи Байдена, когда Москва и Вашингтон не имели между собой отношений", - добавил он.
NYT: Трамп отошел от согласованных с ЕС условий о перемирии на Украине
