В Петербурге задержали подростков, избивших "двойника Ленина"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Избивших пожилого мужчину в Московском районе Петербурга трех подростков задержали, одному из них предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. Как пишет Telegram-канала "Mash на Мойке", местные жители называют избитого пенсионера двойником Ленина, он старался подражать его стилю и вел философские беседы во дворе. "По данным следствия, в июле текущего года трое подростков беспричинно избили пожилого мужчину на детской площадке, расположенной на улице Костюшко. В ходе расследования уголовного дела злоумышленники установлены. Одному из них предъявлено обвинение, вину в совершении преступления он признал", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, двое подростков, не достигших возраста уголовной ответственности, после допроса переданы законным представителям, которые привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей). Ранее пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщала, что по факту избиения пенсионера было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

