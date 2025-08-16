Рейтинг@Mail.ru
18:54 16.08.2025
В Петербурге задержали подростков, избивших "двойника Ленина"
санкт-петербург
россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Избивших пожилого мужчину в Московском районе Петербурга трех подростков задержали, одному из них предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. Как пишет Telegram-канала "Mash на Мойке", местные жители называют избитого пенсионера двойником Ленина, он старался подражать его стилю и вел философские беседы во дворе. "По данным следствия, в июле текущего года трое подростков беспричинно избили пожилого мужчину на детской площадке, расположенной на улице Костюшко. В ходе расследования уголовного дела злоумышленники установлены. Одному из них предъявлено обвинение, вину в совершении преступления он признал", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, двое подростков, не достигших возраста уголовной ответственности, после допроса переданы законным представителям, которые привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей). Ранее пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщала, что по факту избиения пенсионера было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
санкт-петербург
россия
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Избивших пожилого мужчину в Московском районе Петербурга трех подростков задержали, одному из них предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
Как пишет Telegram-канала "Mash на Мойке", местные жители называют избитого пенсионера двойником Ленина, он старался подражать его стилю и вел философские беседы во дворе.
"По данным следствия, в июле текущего года трое подростков беспричинно избили пожилого мужчину на детской площадке, расположенной на улице Костюшко. В ходе расследования уголовного дела злоумышленники установлены. Одному из них предъявлено обвинение, вину в совершении преступления он признал", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, двое подростков, не достигших возраста уголовной ответственности, после допроса переданы законным представителям, которые привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей).
Ранее пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщала, что по факту избиения пенсионера было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
