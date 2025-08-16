Рейтинг@Mail.ru
Шор назвал встречу Путина и Трампа шансом избежать большой войны - РИА Новости, 16.08.2025
11:35 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/shans-2035762733.html
Шор назвал встречу Путина и Трампа шансом избежать большой войны
Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что встреча президентов России и США может стать шансом для Европы избежать большой войны. РИА Новости, 16.08.2025
в мире
россия
молдавия
сша
илан шор
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что встреча президентов России и США может стать шансом для Европы избежать большой войны. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа — это шанс для всей Европы избежать большой войны", — написал Шор в своем Telegram-канале. Оппозиционный лидер предупредил о возможности появления нового очага напряженности в Молдавии, обвинив правящую в республике партию "Действие и солидарность" (ПДС) в проведении политики, которая может привести к внутреннему конфликту. По мнению Шора, молдавским властям необходима "мудрая, взвешенная политика, направленная на стабильность", а текущее руководство страны "показывает свою отсталость, провоцируя и сталкивая". "Мы видим, как США и Россия начали вести диалог после нескольких лет жесткого сопротивления. Это говорит о том, что время таких политиков, как Санду (президент Молдавии - ред.), Речан (премьер), Гросу (спикер парламента, лидер ПДС) — ушло", - отметил Шор. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Медведев назвал главный итог диалога Путина и Трампа по Украине
10:18
Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп обсудил с Зеленским и лидерами ЕС встречу с Путиным, пишет Axios
09:51
 
