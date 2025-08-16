https://ria.ru/20250816/shans-2035762733.html

Шор назвал встречу Путина и Трампа шансом избежать большой войны

Шор назвал встречу Путина и Трампа шансом избежать большой войны - РИА Новости, 16.08.2025

Шор назвал встречу Путина и Трампа шансом избежать большой войны

Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что встреча президентов России и США может стать шансом для Европы избежать большой войны. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T11:35:00+03:00

2025-08-16T11:35:00+03:00

2025-08-16T11:35:00+03:00

в мире

россия

молдавия

сша

илан шор

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035678684_0:52:3071:1779_1920x0_80_0_0_34856004941af83e3bdd686710b1b860.jpg

КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что встреча президентов России и США может стать шансом для Европы избежать большой войны. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа — это шанс для всей Европы избежать большой войны", — написал Шор в своем Telegram-канале. Оппозиционный лидер предупредил о возможности появления нового очага напряженности в Молдавии, обвинив правящую в республике партию "Действие и солидарность" (ПДС) в проведении политики, которая может привести к внутреннему конфликту. По мнению Шора, молдавским властям необходима "мудрая, взвешенная политика, направленная на стабильность", а текущее руководство страны "показывает свою отсталость, провоцируя и сталкивая". "Мы видим, как США и Россия начали вести диалог после нескольких лет жесткого сопротивления. Это говорит о том, что время таких политиков, как Санду (президент Молдавии - ред.), Речан (премьер), Гросу (спикер парламента, лидер ПДС) — ушло", - отметил Шор. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035754455.html

https://ria.ru/20250816/tramp-2035752101.html

россия

молдавия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, молдавия, сша, илан шор, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске