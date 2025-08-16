Рейтинг@Mail.ru
Итоги саммита на Аляске будут видны позже, заявил Кастюкевич - РИА Новости, 16.08.2025
11:12 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/senator-2035760174.html
Итоги саммита на Аляске будут видны позже, заявил Кастюкевич
Итоги саммита на Аляске будут видны позже, заявил Кастюкевич - РИА Новости, 16.08.2025
Итоги саммита на Аляске будут видны позже, заявил Кастюкевич
Реальные итоги саммита на Аляске будут видны позже, но сама встреча президентов России и США является историческим событием, заявил сенатор от Херсонской... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T11:12:00+03:00
2025-08-16T11:12:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035643761_173:395:3112:2048_1920x0_80_0_0_b050dd3fb9d7f48dab43ab4a6cb5a633.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Реальные итоги саммита на Аляске будут видны позже, но сама встреча президентов России и США является историческим событием, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, безусловно, историческое событие, филигранное в части дипломатии нашего главы государства, реальные итоги которого мы увидим не сейчас, а позже. Сделать содержание встречи закрытым - превосходная идея, при которой обеим сторонам можно "выиграть все, не проиграв ничего", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале. По его словам, Россия подтвердила свои позиции, Трамп их принял. "Президент Соединенных Штатов послал недвусмысленный сигнал о том, что большие страны должны уметь договариваться. Теперь, чтобы не говорили Зеленский и Евросоюз, в глазах всего мира Трамп - уже миротворец. Отдельно отмечу взаимное уважение, с которым говорили и Владимир Путин, и Дональд Трамп. Современному миру очень не хватает именно уважения. А ведь с него начинаются длительные и конструктивные договоренности. И лидеры двух держав показали миру, каким оно может и должно быть", - подчеркнул сенатор. При этом, по его мнению, Евросоюз и Владимир Зеленский, вероятно, будут настаивать на затягивании конфликта. "Но именно теперь такая позиция ЕС будет выглядеть слабее с каждым днем. Ведь Путин и Трамп уже показали, что все может быть иначе. И тогда вопрос – что в перспективе выберет Евросоюз и Британия: "обнулить" Зеленского, раздавив его сменой риторики на более договороспособную или заменить его самого", - подчеркнул сенатор. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/tramp-2035757622.html
россия
сша
аляска
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске, игорь кастюкевич
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Игорь Кастюкевич
Итоги саммита на Аляске будут видны позже, заявил Кастюкевич

Кастюкевич назвал встречу Путина и Трампа историческим событием

© AP Photo / Andrew Harnik Дональд Трамп приветствует Владимира Путина по прибытии на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска
Дональд Трамп приветствует Владимира Путина по прибытии на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Реальные итоги саммита на Аляске будут видны позже, но сама встреча президентов России и США является историческим событием, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, безусловно, историческое событие, филигранное в части дипломатии нашего главы государства, реальные итоги которого мы увидим не сейчас, а позже. Сделать содержание встречи закрытым - превосходная идея, при которой обеим сторонам можно "выиграть все, не проиграв ничего", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале.
По его словам, Россия подтвердила свои позиции, Трамп их принял.
"Президент Соединенных Штатов послал недвусмысленный сигнал о том, что большие страны должны уметь договариваться. Теперь, чтобы не говорили Зеленский и Евросоюз, в глазах всего мира Трамп - уже миротворец. Отдельно отмечу взаимное уважение, с которым говорили и Владимир Путин, и Дональд Трамп. Современному миру очень не хватает именно уважения. А ведь с него начинаются длительные и конструктивные договоренности. И лидеры двух держав показали миру, каким оно может и должно быть", - подчеркнул сенатор.
При этом, по его мнению, Евросоюз и Владимир Зеленский, вероятно, будут настаивать на затягивании конфликта.
"Но именно теперь такая позиция ЕС будет выглядеть слабее с каждым днем. Ведь Путин и Трамп уже показали, что все может быть иначе. И тогда вопрос – что в перспективе выберет Евросоюз и Британия: "обнулить" Зеленского, раздавив его сменой риторики на более договороспособную или заменить его самого", - подчеркнул сенатор.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
СМИ узнали, что Трамп сказал Зеленскому после встречи с Путиным
10:45
 
В мире Россия США Аляска Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский Евросоюз Встреча Путина и Трампа на Аляске Игорь Кастюкевич
 
 
