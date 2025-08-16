https://ria.ru/20250816/senator-2035760174.html

Итоги саммита на Аляске будут видны позже, заявил Кастюкевич

Итоги саммита на Аляске будут видны позже, заявил Кастюкевич - РИА Новости, 16.08.2025

Итоги саммита на Аляске будут видны позже, заявил Кастюкевич

Реальные итоги саммита на Аляске будут видны позже, но сама встреча президентов России и США является историческим событием, заявил сенатор от Херсонской... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T11:12:00+03:00

2025-08-16T11:12:00+03:00

2025-08-16T11:12:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035643761_173:395:3112:2048_1920x0_80_0_0_b050dd3fb9d7f48dab43ab4a6cb5a633.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Реальные итоги саммита на Аляске будут видны позже, но сама встреча президентов России и США является историческим событием, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, безусловно, историческое событие, филигранное в части дипломатии нашего главы государства, реальные итоги которого мы увидим не сейчас, а позже. Сделать содержание встречи закрытым - превосходная идея, при которой обеим сторонам можно "выиграть все, не проиграв ничего", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале. По его словам, Россия подтвердила свои позиции, Трамп их принял. "Президент Соединенных Штатов послал недвусмысленный сигнал о том, что большие страны должны уметь договариваться. Теперь, чтобы не говорили Зеленский и Евросоюз, в глазах всего мира Трамп - уже миротворец. Отдельно отмечу взаимное уважение, с которым говорили и Владимир Путин, и Дональд Трамп. Современному миру очень не хватает именно уважения. А ведь с него начинаются длительные и конструктивные договоренности. И лидеры двух держав показали миру, каким оно может и должно быть", - подчеркнул сенатор. При этом, по его мнению, Евросоюз и Владимир Зеленский, вероятно, будут настаивать на затягивании конфликта. "Но именно теперь такая позиция ЕС будет выглядеть слабее с каждым днем. Ведь Путин и Трамп уже показали, что все может быть иначе. И тогда вопрос – что в перспективе выберет Евросоюз и Британия: "обнулить" Зеленского, раздавив его сменой риторики на более договороспособную или заменить его самого", - подчеркнул сенатор. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250816/tramp-2035757622.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске, игорь кастюкевич