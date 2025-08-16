Россия и США могут обсудить исключение банков из списка SDN, считает Табах

Рейтинг@Mail.ru
14:17 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия и США после саммита на Аляске могут начать обсуждение исключения российских банков и компаний из списка специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN), а также вопрос запреты на финансовые транзакции, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. "С Америкой самый важный вопрос - запреты на финансовые транзакции и внесение в SDN-списки для российских банков и компаний. Это создаёт основные проблемы и, скорее всего, исключения из списков будут обсуждаться в дальнейшем", - считает Табах. Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN) ведет управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при министерстве финансов США, а список организаций ведет министерство торговли США. "Могу сказать что разморозка активов - это вопрос к ЕС, в США мало что заморожено", - добавил эксперт. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги России и США
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия и США после саммита на Аляске могут начать обсуждение исключения российских банков и компаний из списка специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN), а также вопрос запреты на финансовые транзакции, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Америкой самый важный вопрос - запреты на финансовые транзакции и внесение в SDN-списки для российских банков и компаний. Это создаёт основные проблемы и, скорее всего, исключения из списков будут обсуждаться в дальнейшем", - считает Табах.
СМИ рассказали, при каком условии ЕС мог бы ослабить санкции против России
Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN) ведет управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при министерстве финансов США, а список организаций ведет министерство торговли США.
"Могу сказать что разморозка активов - это вопрос к ЕС, в США мало что заморожено", - добавил эксперт.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Лавров оценил вероятность снятия с России санкций США
