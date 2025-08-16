https://ria.ru/20250816/sanktsii-2035781834.html

Россия и США могут обсудить исключение банков из списка SDN, считает Табах

Россия и США могут обсудить исключение банков из списка SDN, считает Табах - РИА Новости, 16.08.2025

Россия и США могут обсудить исключение банков из списка SDN, считает Табах

Россия и США после саммита на Аляске могут начать обсуждение исключения российских банков и компаний из списка специально обозначенных граждан и заблокированных РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T14:17:00+03:00

2025-08-16T14:17:00+03:00

2025-08-16T14:17:00+03:00

экономика

россия

сша

антон табах

владимир путин

дональд трамп

евросоюз

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035630675_0:46:3074:1775_1920x0_80_0_0_203b1ff3ccf5357a716cc488a85f1d13.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия и США после саммита на Аляске могут начать обсуждение исключения российских банков и компаний из списка специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN), а также вопрос запреты на финансовые транзакции, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. "С Америкой самый важный вопрос - запреты на финансовые транзакции и внесение в SDN-списки для российских банков и компаний. Это создаёт основные проблемы и, скорее всего, исключения из списков будут обсуждаться в дальнейшем", - считает Табах. Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN) ведет управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при министерстве финансов США, а список организаций ведет министерство торговли США. "Могу сказать что разморозка активов - это вопрос к ЕС, в США мало что заморожено", - добавил эксперт. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250816/sanktsii-2035772350.html

https://ria.ru/20250815/lavrov-2035634246.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша, антон табах, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, санкции в отношении россии