Эксперт оценил ситуацию на Украине после саммита на Аляске
Аль-Шаеэ: конфликт на Украине перешел в фазу осторожного оптимизма после саммита
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
КАИР, 16 авг - РИА Новости. После Российско-американского саммита на Аляске украинский конфликт перешел в фазу "осторожного оптимизма", однако пока конкретные действия для урегулирования кризиса озвучены не были, заявил РИА Новости саудовский военный эксперт Абдулла аль-Шаеэ.
"Украинский кризис вступил в новую фазу "осторожного оптимизма", но говорить о его реальном решении преждевременно. Встреча лишь выявила готовность к диалогу, однако без конкретных договоренностей или взаимных уступок", - сказал аль-Шаеэ.
Эксперт отметил, что упоминание участниками саммита "позитивной атмосферы" может подразумевать стремление к улучшению экономических отношений между РФ и США, хотя речи о снятии санкций или подписании экономических соглашений не шло. По его словам, экономическое сотрудничество двух стран остается условным и напрямую связано с политическим и военно-стратегическим прогрессом в вопросе Украины, которого пока нет.
Аль-Шаеэ добавил, что Москва изложила свои условия достаточно ясно, особенно в части признания зон влияния на украинской территории. "Однако окончательного соглашения достичь не удалось, позиции США и Европы все еще находятся на стадии оценки. Главная проблема в том, что российские условия пока не обсуждались напрямую с украинской стороной, что делает переговорный процесс пока не завершенным", - отметил собеседник агентства.
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.