Эксперт прокомментировал улучшения отношений России и США

2025-08-16T23:57:00+03:00

АЛЖИР, 16 авг - РИА Новости. Улучшение отношений между Россией и США поможет урегулировать в перспективе кризис на Ближнем Востоке и в других регионах, в которых наблюдается рост напряженности, поделился мнением с РИА Новости профессор политических наук и международных отношений Университета Скикда в Алжире Эззеддин Намири. "Встреча стала возможностью "разморозить" отношения между Россией и США, что в будущем может способствовать урегулированию кризиса на Ближнем Востоке (война в Газе - ред.), а также эскалации между Пакистаном и Индией, учитывая, что международные игроки ожидают решений от ведущих мировых лидеров – Путина и Трампа, так как именно они способны обеспечивать международную безопасность и мир", - сказал Намири. Профессор отметил, что Россия является великой и сильной державой и ключевым игроком в обеспечении международной безопасности, особенно на фоне сближения с США. "Москва также выступает сдерживающим фактором против любых односторонних решений, которые США могут принимать, например, в Совете Безопасности ООН", - добавил он. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске. Он также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт. Двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине, добавил президент РФ. Трамп в свою очередь сказал, что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.

