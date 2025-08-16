Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия приветствует саммит России и США на Аляске
21:18 16.08.2025
Саудовская Аравия приветствует саммит России и США на Аляске
Саудовская Аравия приветствует российско-американский саммит на Аляске и поддерживает дипломатические решения конфликтов, говорится в заявлении МИД королевства.
в мире
аляска
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
БЕЙРУТ, 16 авг - РИА Новости. Саудовская Аравия приветствует российско-американский саммит на Аляске и поддерживает дипломатические решения конфликтов, говорится в заявлении МИД королевства. "Королевство приветствует саммит на Аляске, который объединил президента США Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина, и подтверждает свою постоянную поддержку дипломатического диалога как пути разрешения международных разногласий и конфликтов", - передает заявление МИД саудовское государственное агентство SPA. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф
в мире, аляска, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
БЕЙРУТ, 16 авг - РИА Новости. Саудовская Аравия приветствует российско-американский саммит на Аляске и поддерживает дипломатические решения конфликтов, говорится в заявлении МИД королевства.
"Королевство приветствует саммит на Аляске, который объединил президента США Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина, и подтверждает свою постоянную поддержку дипломатического диалога как пути разрешения международных разногласий и конфликтов", - передает заявление МИД саудовское государственное агентство SPA.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф
СМИ: в отеле на Аляске нашли документы Госдепа об организации саммита
