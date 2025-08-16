https://ria.ru/20250816/sammit-2035830260.html

Саудовская Аравия приветствует саммит России и США на Аляске

Саудовская Аравия приветствует российско-американский саммит на Аляске и поддерживает дипломатические решения конфликтов, говорится в заявлении МИД королевства. РИА Новости, 16.08.2025

БЕЙРУТ, 16 авг - РИА Новости. Саудовская Аравия приветствует российско-американский саммит на Аляске и поддерживает дипломатические решения конфликтов, говорится в заявлении МИД королевства. "Королевство приветствует саммит на Аляске, который объединил президента США Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина, и подтверждает свою постоянную поддержку дипломатического диалога как пути разрешения международных разногласий и конфликтов", - передает заявление МИД саудовское государственное агентство SPA. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф

