Саудовская Аравия приветствует саммит России и США на Аляске
Саудовская Аравия приветствует российско-американский саммит на Аляске и поддерживает дипломатические решения конфликтов, говорится в заявлении МИД королевства. РИА Новости, 16.08.2025
БЕЙРУТ, 16 авг - РИА Новости. Саудовская Аравия приветствует российско-американский саммит на Аляске и поддерживает дипломатические решения конфликтов, говорится в заявлении МИД королевства. "Королевство приветствует саммит на Аляске, который объединил президента США Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина, и подтверждает свою постоянную поддержку дипломатического диалога как пути разрешения международных разногласий и конфликтов", - передает заявление МИД саудовское государственное агентство SPA. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф
