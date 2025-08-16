СМИ: в отеле на Аляске нашли документы Госдепа об организации саммита

https://ria.ru/20250816/sammit-2035825324.html
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг — РИА Новости. В отеле на Аляске обнаружили предполагаемые документы Госдепартамента об организации саммита США — Россия, оставленные американскими дипломатами, сообщило радио NPR со ссылкой на материалы. "Документы с маркировкой Госдепартамента США, найденные в пятницу утром в бизнес-центре отеля на Аляске, раскрыли ранее не разглашавшиеся и потенциально конфиденциальные подробности о встрече 15 августа между президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже", — указано в материале.Документы обнаружили постояльцы в общественных принтерах отеля Hotel Captain Cook, расположенного в 20 минутах пути от военной базы Эльмендорф-Ричардсон, где прошла встреча лидеров России и США. Согласно документам, планировалось, что встреча Трампа и Путина пройдет в двухстороннем формате и продлится до 40 минут, затем лидеры должны были продолжить переговоры на обеде в расширенном формате. После Трамп должен был 30 минут готовиться к пресс-конференции. Затем ожидалось, что совместная пресс-конференция лидеров продлится час. После Трамп должен был попрощаться с российским президентом. Указывается, что американский лидер намеревался преподнести Путину подарок: настольную статую символа США — белоголового орлана. В распечатанных документах приводятся английские транскрипции произношения российских фамилий. Например, Путина рекомендуют произносить как "POO-tihn", его помощника Юрия Ушакова — как "Oo-sha-kov". Среди документов оказалось меню планируемого обеда двух делегаций. Участники ланча должны были отведать зеленый салат с заправкой на основе уксуса из шампанского и хлеб на закваске с розмариново-лимонным маслом. Основным блюдом на выбор планировали предложить филе-миньон с соусом из бренди и перца или палтус. На гарнир предполагалось подать взбитый картофель в сливочном масле и запеченную спаржу. На десерт — крем-брюле с мороженым. Ланч должен был проводиться "в честь его превосходительства Владимира Путина, президента Российской Федерации", следует из документов. Исходя из предполагаемого плана рассадки расширенной встречи-обеда, президенты должны были сидеть напротив друг друга, справа от Путина — Ушаков, напротив него — госсекретарь Марко Рубио. Слева от российского лидера — глава МИД Сергей Лавров, напротив него — министр финансов США Скотт Бессент. Министр обороны Андрей Белоусов по плану должен был сидеть напротив министра торговли США Говарда Латника, в конце стола напротив друг друга должны были расположиться глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, следует из документов. На другом конце стола глава Минфина Антон Силуанов должен был сидеть напротив министра обороны США Пита Хегсета и главы аппарата Трампа Сьюзан Уайлс. Путин и Трамп провели в пятницу встречу на Аляске. Она состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Затем лидеры выступили с совместными заявлениями на пресс-конференции.
