СМИ: в отеле на Аляске нашли документы Госдепа об организации саммита
20:55 16.08.2025 (обновлено: 23:55 16.08.2025)
СМИ: в отеле на Аляске нашли документы Госдепа об организации саммита
СМИ: в отеле на Аляске нашли документы Госдепа об организации саммита
в мире
сша
россия
аляска
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
в мире, сша, россия, аляска, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Россия, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп приветствует Владимира Путина по прибытии на базу Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска
Дональд Трамп приветствует Владимира Путина по прибытии на базу Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг — РИА Новости. В отеле на Аляске обнаружили предполагаемые документы Госдепартамента об организации саммита США — Россия, оставленные американскими дипломатами, сообщило радио NPR со ссылкой на материалы.
«

"Документы с маркировкой Госдепартамента США, найденные в пятницу утром в бизнес-центре отеля на Аляске, раскрыли ранее не разглашавшиеся и потенциально конфиденциальные подробности о встрече 15 августа между президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже", — указано в материале.

Документы обнаружили постояльцы в общественных принтерах отеля Hotel Captain Cook, расположенного в 20 минутах пути от военной базы Эльмендорф-Ричардсон, где прошла встреча лидеров России и США.
Согласно документам, планировалось, что встреча Трампа и Путина пройдет в двухстороннем формате и продлится до 40 минут, затем лидеры должны были продолжить переговоры на обеде в расширенном формате. После Трамп должен был 30 минут готовиться к пресс-конференции.
Затем ожидалось, что совместная пресс-конференция лидеров продлится час. После Трамп должен был попрощаться с российским президентом. Указывается, что американский лидер намеревался преподнести Путину подарок: настольную статую символа США — белоголового орлана.
В распечатанных документах приводятся английские транскрипции произношения российских фамилий. Например, Путина рекомендуют произносить как "POO-tihn", его помощника Юрия Ушакова — как "Oo-sha-kov".
Среди документов оказалось меню планируемого обеда двух делегаций. Участники ланча должны были отведать зеленый салат с заправкой на основе уксуса из шампанского и хлеб на закваске с розмариново-лимонным маслом.
Основным блюдом на выбор планировали предложить филе-миньон с соусом из бренди и перца или палтус. На гарнир предполагалось подать взбитый картофель в сливочном масле и запеченную спаржу. На десерт — крем-брюле с мороженым.
Ланч должен был проводиться "в честь его превосходительства Владимира Путина, президента Российской Федерации", следует из документов.
Исходя из предполагаемого плана рассадки расширенной встречи-обеда, президенты должны были сидеть напротив друг друга, справа от Путина — Ушаков, напротив него — госсекретарь Марко Рубио. Слева от российского лидера — глава МИД Сергей Лавров, напротив него — министр финансов США Скотт Бессент.
Министр обороны Андрей Белоусов по плану должен был сидеть напротив министра торговли США Говарда Латника, в конце стола напротив друг друга должны были расположиться глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, следует из документов.
На другом конце стола глава Минфина Антон Силуанов должен был сидеть напротив министра обороны США Пита Хегсета и главы аппарата Трампа Сьюзан Уайлс.
Путин и Трамп провели в пятницу встречу на Аляске. Она состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Затем лидеры выступили с совместными заявлениями на пресс-конференции.
